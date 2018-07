Amenazas de bombas a escuelas: “Hasta los chicos están cansados de esto”

Los dicen especialistas en educación. Mientras esta semana arranca una campaña de concientización en los establecimientos más afectados, crece la preocupación de los padres ante un fenómeno que no cede

En ese post de Facebook, el adolescente se jactaba de haber hecho una amenaza de bomba a la escuela de su novia que permitió que ésta saliera más temprano y los dos pudieran encontrarse. El mensaje provocó la alarma entre los padres, que, una vez enterados, se comunicaron entre sí e hicieron una denuncia. El episodio se cuenta en Ensenada y muestra la creciente preocupación instalada en la comunidad educativa a partir del crecimiento de las falsas amenazas de bomba, un fenómeno que, aunque no es nuevo, arreció con inusual fuerza en la Región a partir del mes de mayo y recrudeció en los últimos días.

“Hasta los chicos están cansados de esto”, indicaba a este diario el último jueves una fuente de la Dirección General de Escuelas que prefirió mantener su nombre en reserva. Y de los padres, ni hablar: sobre el fin de la última semana se movilizaron en la zona de Berisso para pedir soluciones a un problema que provoca pérdidas de horas de clase, enormes costos económicas y múltiples dolores de cabeza. Un problema al que, además, nadie parece encontrarle solución.

La próxima semana será clave y ya se organizaron jornadas de concientización que tendrán lugar en algunos de los establecimientos más afectados por el problema en La Plata y en Berisso y de la que participarán policías, peritos en explosivos y representantes de la Justicia. La actividad, a la que están invitados chicos, padres y docentes tiene por objeto concientizar acerca de una cuestión central: las amenazas de bomba no son ni una broma ni una picardía, sino un delito.

Mientras esto sucede, hay quienes consideran que con la mera concientización no alcanza frente a un problema que, para algunos, desbodó a los organismos encargados de intervenir.

“Las amenazas de bomba están ´de moda´ y el sistema está desbordado. Los protocolos existentes obligan a desplegar enormes operativos cada vez, aún cuando en ningún caso estamos hablando de una amenaza real. Cabe preguntarse si no es hora de revisar esos protocolos. Aunque claro, se entiende que a cualquiera le cueste asumir una responsabilidad de ese tipo”, dice Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada.

A la hora de analizar las causas de este incemento en el número de amenazas de bomba, los especialistas se manejan con cautela.

Oficialmente se afirma que no se puede afirmar con certeza que detrás de ella estén siempre adolescentes.

Sin embargo, fuentes policiales que prefirieron mantener su nombre en reserva indicaron que estas acciones “se pusieron de moda” entre los jóvenes favorecidas por las redes sociales. Y hasta hay quienes creen que alumnos de distintos colegios “compiten” a través de las redes en el número de amenazas que logran concretar.

Cualquiera sea la razón, lo cierto es que las amenazas generan problemas muy concretos. Entre los que enumeran padres y funcionarios de Educación y de Seguridad se cuentan la pérdida de horas de clase, los riesgos que representa el tener que evacuar grandes cantidades de chicos - a veces incluso a espacios abiertos o a la calle- y la necesidad de distraer recursos de segturidad destinados a la prevención del delito para atender la alta demanda de respuesta que exigen los operativos que motiva una amenaza de bomba (ver gráfico).

Fuentes de Educación que prefirieron mantener su nombre en reserva indicaron a este diario que, si en el último trimestre del 2017 se habían registrado en escuelas de la Región 19 amenazas de bomba, en lo que va del presente año, los episodios de este tipo ya superan el centenar.

Algunos establecimientos, concentran un mayor número de este tipo de amenazas, como el Normal 1, el industrial Albert Thomas y algunas escuelas de Berisso y Ensenada.

Y si bien es cierto que se logró reducir los tiempos de evacuación de los establecimientos en los que se registran las amenazas (a un promedio de entre 2 y 3 minutos, según las dimensiones de cada institución), lo cierto es que hay muchas aristas que preocupan.

Una de ellas es el enorme costo que tienen los operativos y las subsiguientes investigaciones, ya que, como se sabe, dentro del protocolo establecido para responder ante estas amenazas se cuenta la obligación de que los directores denuncien el hecho ante la justicia para que se investigue,

A la hora de considerar esos costos, desde las secretarías de Seguridad de la región se habla de erogaciones que, por cada operativo, oscilarían entre los 30.000 y los 60.000 pesos. Si se consideran también los gastos judiciales, la cifra ascendería a los 100.000 pesos.

Lejos de limitarse a lo económico, los problemas asociados a las amenazas se multiplican.

“La amenaza de bomba, cuando en la totalidad de los casos en los que se realizaron los operativos se verificó que se trataba de falsas alarmas, termina siendo menos peligrosa que el hecho de tener en la calle a grandes cantidades de niños y adolescentes a cargo de pocos docentes y vulnerables a sufrir algún tipo de problemas o accidente”, dice Martín Slobodian desde la secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada.

El Comisario General Marcelo Corvalán, al referirse a las jornadas de concientización que esta semana se llevarán a cabo en algunos establecimientos de la zona como el Normal 1 (el miércoles a las 16) y el Albert Thomas (el jueves a las 16) destaca que uno de estos factores de riesgo asociados a las amenazas de bomba es el cambio de temperatura que deben afrontar, en pleno invierno, los chicos que son evacuados a lugares abiertos o a la calle.

Slobodian menciona otro de los problemas ligados a la acumulación de amenazas de bomba a escuelas.

“En este momento la mayor parte de las amenazas se concentran en La Plata y en Berisso, pero en Ensenada hemos pasado momentos en que teníamos hasta 5 amenazas de bomba por día. En esos momentos se hace necesario movilizar patrulleros para que corten la calle hasta que venga el escuadrón de explosivos y se concrete la evacuación de los chicos. Y eso implica distraer recursos que deberían estar previniendo delitos”, sostiene.

Para Slobodian, “todo este problema de las amenazas de bomba ha desbordado a las autoridades de Seguridad, que no le encuentran la vuelta. Incluso a la Justicia, ya que todos los hechos generan una denuncia, pero son pocas las investigaciones que llegan a buen puerto. Esto tiene que ver conque los que hacen las amenazas, que habitualmente se concretan mediante llamados al 911 y no a la escuela afectada, conocen trampas para que los teléfonos no puedan ser fácilmente rastreados. Y es por eso que muchas de las pesquisas no prosperan.

Mientras tanto, las amenazas de bomba tienen otro impacto asociado y es sobre las rutinas de los hogares.

“Para muchos padres, una amenaza de bomba que provoca la evacuación de sus hijos del colegio donde estudian, implica ir a buscarlo temprano y alterar para eso su rutina laboral”, dice Slobodian.