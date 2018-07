La Ciudad se pondrá ovalada: un clásico con mucho en juego

Isidro Iassi, por los de Gonnet, y Miguel Leiger, por los del Barrio Obrero, ya empezaron a disputar la gran cita de mañana

Por R. CHAGARAY y J. CANALE

Se vienen midiendo y estudiando desde hace un tiempo. La Plata llega como único líder del torneo y Los Tilos como escolta. El marco y la expectativa no puede ser mejor; es que no se ven las caras desde hace casi dos años y el escenario, quizás no es el más esperado por ambos equipos (la Primera A de la URBA), pero lo que es cierto y sin dudas, es que este es el Derby más tradicional de nuestra ciudad. Y mañana a partir de las 15:30, ambos conjuntos escribirán un capítulo más. Y como ya también es un clásico, este diario reunió a un representante de cada plantel para empezar a vivir y sentir la previa del partido que de seguro tendrá un marco espectacular.

El que arrancó la charla ovalada fue Isidro Iassi y el joven back amarillo (este será su primer clásico en Primera frente a Los Tilos) explicó: “Realmente siento una inmensa alegría de poder ser parte del equipo en un clásico; desde chiquito uno sueña con esto, por eso el sentimiento que uno tiene. Jugar con tus amigos, que esté la familia mirando desde afuera, toda la gente que uno quiere, le da además un condimento especial a todo”. A lo que agregó: “Esta semana la arrancamos medio atípica por el feriado, porque entrenamos el lunes con intensidad, igual que el martes; a medida que llegue el partido, la idea será estar concentrado y con el plan de juego bien claro”.

La dirección de la charla la tomó ahora Miguel Leiger, el primera línea de Los Tilos que dijo: “Será mi primer clásico en Primera frente a La Plata, lo vivo con nervios y mucha esperanza, hace mucho que no se gana este partido (16 años-última victoria verde 24/8/2002, fue 25-24) y hay unas ganas bárbaras de poder hacerlo”. A lo que añadió: “Falta mucho para el final del torneo, pero sin dudas es un partido clave; desde lo anímico, desde lo que significa para todos; pero no miramos más allá del sábado, lo que tenemos enfrente es esto y en esto nos concentramos… Es lo ideal”.

Isidro Iassi vuelve a tomar el control y aclaró: “Nosotros pensamos igual; más allá de que es un clásico y todos lo queremos ganar, lo nuestro pasa por no perder el foco; nuestra meta es seguir creciendo como equipo y como grupo, nuestros objetivos están en Noviembre y solamente pensamos en eso”. El jugador canario además tiró una idea de lo que se podrá ver este sábado en Gonnet: “Seguramente se verá una gran batalla de forwards y el que logre imponerse en eso, crecerá en chances. Suponemos un encuentro cerrado con poca diferencia de puntos y que seguramente el que aproveche sus chances, estará más cerca de ganarlo, esperemos que se nos dé”.

Finalmente Miguel Leiger dijo: “Los dos equipos están bien, están mostrando un ritmo interesante para la categoría y se me hace que el partido estará bueno para verlo desde afuera, encima dijeron que va a hacer buen tiempo, por eso me imagino muchísima gente mirándolo. Ojalá lo podamos ganar y cortar la racha”, esbozó por último el jugador tilense.

Las cartas están echadas, La Plata no piensa en otra cosa que regresar lo más rápidamente a la elite del rugby porteño y está enfocado en ese camino. Los Tilos lleva 11 partidos sin ganarle a los canarios y aparte de querer bajarlo de la cima buscará cortar la sequía (9 victorias canarias y 2 empates), el clásico más tradicional volverá a jugarse y la ciudad ovalada lo agradece.