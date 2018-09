Pablo Moyano defendió a su padre y dijo que Urtubey "es un cipayo"

El secretario adjunto de la Federación de Camioneros, Pablo Moyano, salió a responderle al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en defensa de su padre, Hugo Moyano, luego de que el mandatario provincial dijo que el sindicalista representa un modelo "que le ha hecho daño a la Argentina".

"Urtubey es un cipayo de la burguesía", dijo Pablo Moyano, según lo consigna un comunicado de su gremio, luego de las declaraciones de Urtubey, ayer, en Canal 13, donde cuestionó el modelo sindical que representa el líder de Camioneros.

"Un gobernador que levanta las banderas del peronismo hoy critica a los dirigentes gremiales y los pasos que se llevan adelante en defensa de los trabajadores. Claramente es una antiperonista que está instalado en la burguesía salteña, un cipayo que sólo conoce a los pobres arrojándole comida desde un helicóptero, en una provincia con el 26,4% de habitantes que viven en situación de pobreza, y con el 3,8% de indigencia", indicó en el texto.

Urtubey sostuvo que Hugo Moyano "representa un modelo de acción sindical y política que le ha hecho daño a la Argentina", y que "un paro, frente a una política económica, no tiene mucha utilidad práctica". "No dudo de la legitimidad del paro pero hasta ahora con ese tipo de medidas No cambia nada", apuntó el gobernador salteño.