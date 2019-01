El milagro Defensa y Justicia: con poco, logró ubicarse entre los mejores de nuestro país

Apostó en el último tiempo por entrenadores que fueron capaces de potenciar a jugadores que no tenían lugar en otros clubes

En el corazón del conurbano bonaerense se ha forjado en el último tiempo uno de los mejores equipos, a nivel futbolístico, que tiene la Superliga: Defensa y Justicia. Sin nombres rutilantes, la dirigencia ha logrado formar un plantel que está peleando el campeonato y que actualmente es el sexto con mayor valor en el mercado (u$s 46 millones) según el sitio especializado Transfermarkt. ¿Cuál son las claves de este éxito?

A diferencia de otros clubes que se han destacado en la último década en el país como Lanús, que han hecho base con un buen trabajo en las divisiones juveniles, una clave del Halcón de Varela está en el buen ojo de los encargados del fútbol profesional. En los últimos años las plantillas estuvieron compuestas por futbolistas que no tienen demasiado lugar en otras instituciones y que llegan con ganas de mostrarse.

Jugadores como Alexander Barboza, Rafael Delgado, Gastón Togni y Ciro Rius, entre muchos otros más, no tenían continuidad en sus respectivos clubes y en Defensa lograron asentarse a base de buenas actuaciones y revalorizarse. Por este motivo es que, hoy por hoy, el plantel es más caro que la mayoría de los clubes de Primera División. Solamente es superado por Boca (u$s 130 millones), River (u$s 122 millones), Independiente (u$s 75 millones), Racing (u$s 65 millones) y Vélez (u$s 46 millones).

LA ELECCIÓN DEL DT, otra clave

El papel del entrenador es vital en este buen presente de Defensa y Justicia, un club que hace no muchos años no pensaba tener este presente en la máxima categoría del fútbol argentino. Actualmente quien está al mando del equipo es Sebastián Beccacece, pero en las últimas temporadas todos los entrenador tuvieron un perfil similar a la hora de trabajar.

La dirigencia suele apostar por técnicos que están dando sus primeros pasos y que tienen la capacidad de formar a los jugadores que tienen a su disposición. Jorge Almirón, Ariel Holan, Nelson Vivas y Juan Pablo Vojvoda han sido algunos de los nombres que han pasado por el banco de los suplentes del conjunto de Florencio Varela en el pasado reciente.

Metiéndose puntualmente en Beccacece, quien en la actualidad está llevando a cabo su segunda etapa en la institución, logró imponer su idea de juego. Al tener poca presión y poder trabajar con tranquilidad, algo que no ocurre en todos los clubes, logró mediante el trabajo que sus jugadores muestren una idea clara de juego.

Más allá de los buenos resultados (actualmente Defensa está segundo a 6 puntos de Racing, aunque con un partido menos), es uno de los equipos que mejor juega al fútbol apostando a la posesión de la pelota y la agresividad de sus laterales. Además tiene una defensa sólida que solamente ha recibido 9 tantos hasta el momento (tercer equipo menos goleado por debajo de Racing y River).

“LO MEJOR ES EL OJO Y LA VALENTÍA DE CONTRATAR TÉCNICOS JÓVENES”

El platense Hernán Bonvicini estuvo trabajando en Defensa y Justicia en el último tiempo, primero como colaborador de Nelson Vivas y luego en la Reserva, y en diálogo con este diario explicó cuál cree que son las claves de este buen presente de la institución.

“Tiene una línea de entrenador jóvenes. Se animan a llevar ese tipo de técnicos que son capaces y tienen mucha experiencia en la formación de jóvenes, y llevan jugadores que les falta un proceso formativo pero que son entrenadores que los mejoran a los mismos”, comenzó indicando el ahora ayudante de campo de Marcelo Gómez en Godoy Cruz.

“Lo mejor que tiene es el ojo y la valentía de contratar entrenadores sin mucho nombre y hacerlos trabajar en Defensa. Saben que les van a mejorar los jugadores que tienen”, prosiguió, y cerró: “Con poco, no con jerarquía, igualan al resto y sacan ventaja”