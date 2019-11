Ramos Padilla citó otra vez al fiscal Stornelli a prestar indagatoria

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó al fiscal federal Carlos Stornelli a prestar declaración indagatoria el próximo viernes en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje ilegal, por la que el representante del ministerio público fue declarado en rebeldía.



Stornelli fue convocado para el viernes a las 11 luego de que esta mañana su abogado hiciera llegar al juzgado de Dolores un escrito firmado por el propio fiscal en el que se plasmaba su voluntad de prestar declaración indagatoria, informaron a Télam fuentes judiciales.



El miércoles pasado, Stornelli había informado su decisión de poner fin a su situación de rebeldía a la Secretaría Disciplinaria y Técnica del Ministerio Público Fiscal (MPF), hecho del cual quedó constancia en el expediente administrativo que se le sigue al fiscal.



Stornelli, fiscal de causas resonantes -como el contrabando de armas del gobierno de Carlos Menem y los "cuadernos de las coimas" de la era kirchnerista- está acusado de integrar una supuesta red ilegal de espionaje.



En ese expediente están imputadas personas provenientes de diversos sectores, entre ellos el procesado y detenido falso abogado Marcelo D'Alessio.



Ramos Padilla citó a Stornelli seis veces y en todas las ocasiones el fiscal se negó a concurrir, desconociendo la jurisdicción y, en consecuencia, la competencia del juez en este proceso, así como el desarrollo de la instrucción del expediente.



El fiscal Stornelli, que había sido llamado a indagatoria por primera vez el 7 de marzo, está acusado "reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley", según surge del expediente judicial.



"Se le imputa a Carlos Stornelli haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D'Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo y con su actuación como Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 y que importaron diversos y diferentes planes delictivos", había señalado Ramos Padilla en una de sus resoluciones.



Stornelli está acusado de haber participado, de distintas formas, en 8 hechos que están bajo investigación y fue denunciado por el productor agropecuario Pedro Etchebest quien relató que D'Alessio le había reclamado plata en nombre del fiscal para librarlo de quedar involucrado en la causa de los cuadernos.



Uno de los hechos que se le imputa a Stornelli es haberle reclamado a D´Alessio que le consiguiera información sobre Jorge "el peruano" Castañón, ex marido de su actual pareja del fiscal.



Cuando anunció que finalmente se presentaría a prestar declaración indagatoria, Stornelli aseguró que lo haría porque el caso de los cuadernos ya fue elevado a juicio oral y se encuentra "fuera de peligro".



El fiscal Stornelli siempre sostuvo que el caso D´Alessio era un armado orquestado desde el penal de Ezieza por ex dirigentes kirchneristas para voltear el caso de los cuadernos, aunque al falso abogado se lo acusa de más de 30 casos de extorsión y espionaje ilegal.