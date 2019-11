Andújar: "Estudiantes es un club hecho a la medida de Mascherano"

El arquero albirrojo Mariano Andújar se refirió a la posibilidad de la llegada de Javier Mascherano y manifestó que el Pincha está hecho a su medida.

En el programa Líbero, el golero remarcó que "Estudiantes es un club hecho a la medida de Mascherano". Y agregó que "hablamos a diario y tenemos afinidad pero no tengo tanto poder de convencer a alguien".

En cuanto a la presión que ejerció mediante redes sociales, confió que "hay un montón de comentarios que he hecho, no hay nada oculto. Ojalá pueda venir". Y bromeó que tiene ganas de contactar a todos sus ex compañeros de la Selección: "Voy a empezar a mensajear a todos",dijo entre risas.

En otro orden, sobre las discusiones que se dieron en el Clásico tanto con Licht como con Tijanovich, comentó: "Entre el ambiente, la previa...y tener la cámara adentro enseguida, decís cosas que más tarde no dirías. A veces es difícil controlarse. Son cosas que pasan, tendremos nuestras diferencias, pero queda en la cancha y si no queda en la cancha es problema del otro"

SOBRE MARADONA Y GIMNASIA

Por último contó que habló con Maradona en la previa del Clásico: "Me banqué las puteadas y lo fui a saludar. Hablamos en la manga, me pone contento que trabaja en el fútbol argentino y disfrute de todos los homenajes".

Y sobre Gimnasia confió que "lo veo bien, es peligroso, muchos jóvenes que juegan bien. Pasa que no es fácil jugar con el promedio. Pero lo vi serio, un equipo trabajado. Si no hubiese promedios, no tendría problemas de salvarse por cómo lo veo jugar".