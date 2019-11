Argentina tuvo un arranque de ensueño, que ahora deberá ratificar frente a Alemania

El debut del equipo argentino no podía ser mejor en la “nueva” Copa Davis. En una serie que en principio se presentaba pareja y con “pronóstico reservado” la terminó ganando con absoluta autoridad, ya que se impuso a Chile 3 a 0 y sin ceder ningún sets en los partidos (ambos singles y el dobles), que se jugaron en la Caja Mágica de Madrid.

Claro que Argentina deberá ratificar lo hecho ayer frente a Chile, cuando hoy -desde las 7, hora de nuestro país- enfrente a su par de Alemania. En caso de ganar podría sellará la clasificación a la siguiente ronda de la Davis

Volviendo al choque contra Chile. En el primer encuentro del día, Guido Pella -ubicado en el puesto 25 del ranking mundial de la ATP- superó a Nicolás Jarry (77) por 6-4 y 6-3 en una hora y cuarto de juego.

El bahiense, campeón este año en San Pablo, ratificó su excelente temporada y le dio a Argentina un punto importante, ante un rival peligroso como Jarry, que llegó a la serie sin confianza tras haber perdido sus últimos siete partidos del circuito en la ronda inicial.

“Estuve prendido todo el partido, nunca me aparté de mi plan. Me ayudó mucho el (Gato) Gaudio desde el banco y la gente también, ya que no paró de alentarme en todo el partido”, comentó feliz el zurdo Pella, campeón de la Davis en 2016, cuando Argentina le ganó a Croacia (3-2), en Zagreb.

El segundo punto lo consiguió el mejor singlista argentino del momento, Diego Schwartzman (14), frente a Cristian Garìn (33) por 6-2 y 6-2. en 75 minutos.

El Peque definió la serie al mejor de tres puntos, con un partido brillante, donde arrasó a Garín. Con una actuación sin fisuras, Schwartzman se adelantó 4-0 en el set inicial con dos quiebres, y luego 5-0 con un ace que dejó perplejo al chileno.

Entre Garín que no acertaba ningún golpe y un Schwartzman sólido y concentrado, el set inicial se lo llevó el argentino por 6-2. En el segundo parcial, Schwartzman mantuvo su nivel y el chileno fue una sombra, así el marcador se repitió y otra vez se adelantó 5-0.

Schwartzman, de 27 años y campeón este año en Los Cabos, México, vaciló en el momento de cerrar el partido y el marcador quedó 5-2 en su favor, pero reaccionó a tiempo y con otro quiebre lo cerró por 6-2.

“Saqué bien, mi derecha funcionó a la perfección y casi que no cometí errores, creo que jugué un partido perfecto, el mejor en Copa Davis”, comentó Schwartzman ni bien finalizó su desigual cruce con Garín.

“Entré con mucha confianza y perdí apenas cuatro games. El hecho de que Guido (por Gaudio) y yo hayamos ganado en sets corridos es importante para el futuro”, añadió Schwartzman.

El equipo nacional cristalizó el 3 a 0 al imponerse en el dobles con el triunfo de la pareja conformada por el correntino Leonardo Mayer y el tandilense Máximo González sobre los chilenos Nicolás Jarry y Hans Podlipnik Castillo 6-3 y 7-5 para darle el último punto a Argentina, que ya había liquidado la serie con los dos triunfos en individuales.

De esta forma, el equipo que capitanea Gastón Gaudio cerró una primera jornada perfecta, con tres victorias ante Chile (su capitán es Nicolás Massú) y sin ceder un set.

Argentina, líder del Grupo C de esta Copa Davis con nuevo formato, jugará hoy nuevamente desde las 7 ante Alemania, que presenta un equipo conformado por Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Kevin Krawietz (9 en el escalafón de parejas) y Andreas Mies (11), quienes fueron campeones de Roland Garros.

Las finales de la Copa Davis en su nuevo formato las juegan 18 equipos (12 provenientes de las series de clasificación, los cuatro semifinalistas del año anterior y dos invitados) divididos en grupos de tres, en Madrid, hasta el domingo.