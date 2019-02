Balcedo, con domiciliaria en Uruguay, disparó contra fiscales y jueces: "Son burros"

Brindó una entrevista a un medio uruguayo en la que habló de cómo hizo su fortuna, cómo ingresó el dinero y de la causa que se lo investiga por lavado de dinero

El empresario y sindicalista platense detenido en su domicilio en Uruguay Marcelo Balcedo brindó una entrevista en la que habló sobre la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, tanto en el país oriental como en Argentina. Entre las frases que dejó la nota concedida al sitio subrayado.com.uy, se describió como "ingeniero empresario y devenido en sindicalista" y sostuvo que cree en la justicia uruguaya pero no en algunos fiscales, a los que calificó de “malintencionados y burros”. Al ser consultado sobre la actuación del Juez Kreplak destacó que su pedido de captura se dio luego de "una serie de mentiras" y que "lo que quería era que yo fuera extraditado a Argentina".

Por otro lado aseguró que todo lo que se llevaron de su chacra “no fue avalado por la justicia” y que el escrito de la defensa fue presentado en tiempo y forma, con lo que se abrió un período de 30 días para que los acusados presenten pruebas.

También contó que hace 60 años su padre fundó el sindicato (SOEME) y que él se sumó porque “necesitaba de alguien que no tuviera ningún otro tipo de interés, que no sea ayudar a sus compañeros”. Es por eso que se excusó sobre su fortuna: "Cuando tenía 32 años mi patrimonio ya era de 15 millones de dólares", manifestó Balcedo, para luego denunciar que la mayoría de las inversiones en construcción que se realizaron en Punta del Este no fueron con "plata negra que no pagó impuestos”. Y agregó: “Uruguay con esto estaba de acuerdo”.

En relación al dinero que encontraron en su vivienda dijo que "eran fajos del Banco República (Uruguay) o del Banco Nación (Argentina). ¿Como voy a tomar plata ilegal si vienen de los bancos de acá?”. Además manifestó que "guardé el dinero en un cofre fort porque no tenía ninguna confianza a los bancos después de lo que pasó en mi país”.