En Estudiantes se avecina el receso más importante de la última década

De los históricos, se irán Braña, Lugüercio y Pavone. La Gata está en duda. Andújar tiene muchas chances de renovar

Pavone no renovaría el 30/6

Pablo Lugüercio, no seguirá

En Estudiantes, en simultáneo con obtener la mayor cantidad de puntos en esta Superliga, ya empezaron a pensar lo que será el plantel para la temporada 2019/20. Es que será tan marcado el recambio y tanto lo que estará en juego, que ahora sí no se pueden equivocar.

Lo más importante estará en la dirección técnica. Salvo un repunte muy notorio, es un hecho que Leandro Benítez no seguirá siendo el DT del Pincha. ¿Quién lo reemplazará? No hay candidatos firmes a la vista ni tampoco está claro si el Chino regresará a trabajar en Inferiores.

Además del (casi) posible cambio de entrenador, a buena parte del plantel más experimentado se le termina su vínculo. Y no es un tema menor, atendiendo a lo que representan varios de los jugadores en cuestión en la historia reciente del Club.

Estudiantes, desde hace varios años, ha conservado una raíz dentro de su plantel que le permitió tener una identidad. La voz de mando, algo que no tuvo el lunes en La Paternal, fue siempre de parte de jugadores con peso, como Leandro Desábato, Marcos Angeleri, Juan Sebastián Verón, Agustín Alayes, Israel Damonte, José Luis Calderón y algunos más. Fueron ellos los que sostuvieron las promociones de juveniles que más tarde desembarcaron en el plantel profesional. Pues a partir del próximo torneo el equipo perderá a casi todos ellos.

Pablo Lugüercio ya avisó que no jugará más. Tal vez ni siquiera esté a disposición para la Copa de la Superliga. Su físico no le da más y tiene el retiro a la vuelta de la esquina. No habrá más fútbol profesional para él luego de tantos años en el Pincha y otros clubes de Primera.

El que lo seguirá será Rodrigo Braña. A pesar de seguir mostrando dentro del campo que puede seguir jugando tranquilamente, no quiere seguir. Está por cumplir 40 años y se puso esa edad como barrera. Las fechas que restan en la Superliga y la Copa serán sus últimas funciones como jugador. Se retira en un alto nivel y con seguridad se llevará una de las ovaciones más grandes de la historia del Club. No son pocos los que quieren seducirlo para que sea parte del plantel que juegue el primer partido en 57 y 1 (si se inaugura este año), pero las chances son casi nulas.

A Mariano Pavone también se le termina el contrato y, a juzgar por su presente, difícilmente se le renueve su contrato. Hoy no es titular en todos los partidos más allá del clamor popular. El 30 de junio se acabará su vínculo con Estudiantes y todo indica que buscará otros horizontes.

Un caso sin determinación es el de Gastón Fernández, otro histórico cuyo vínculo que acaba el 30/6. El jugador ya manifestó que desea quedarse para terminar aquí su carrera. La dirigencia no se manifestó y no hay charlas preliminares para extender su vínculo. Además tampoco es titular y eso podría ser determinante. Es un jugador que necesita rodaje y estar bien de la cabeza para ser importante. Hoy no sucede ninguna de las dos cosas.

De los cinco “históricos” que tienen contrato hasta el 30/6, el que está más cerca de renovar es Mariano Andújar, arquero y capitán del plantel. Una vez terminado el mercado este medio avisó que le iban a ofrecer una renovación. En las próximas semanas se encontrarán con la secretaría técnica para buscar un camino positivo. Las dos partes quieren prolongar el vínculo. Para el Pincha será un jugador clave teniendo en cuenta que se avecina un torneo

Final de contrato para varios más

Además de los históricos, hay más jugadores que se marcharán una vez finalizada la Copa de la Superliga. Por ejemplo, se termina el vínculo del juvenil Juan Bautista Cejas, quien se quedará con el pase en su poder. Un caso raro el de este mediapunta, con mucha proyección pero poco mostrado en sus chances en el primer equipo.

Otro que se marchará será Mauricio Rosales, lateral derecho que tuvo rodaje con Mauricio Pellegrino pero después nunca más fue utilizado. Ni siquiera ahora, que el plantel perdió a su único número “4” profesional fue convocado. Tampoco tuvo espacio en Olimpo, cuando se fue a préstamo.

Lucas Albertengo, que llegó hace un año, firmó por 12 meses y todo hace indicar que a finales de junio dejará de ser jugador de Estudiantes. No se haría uso de su opción de compra.

También dejará de ser parte del plantel Fernando Evangelista, el lateral por la izquierda que no pudo nunca consolidarse. Fue una de las incorporaciones más cuestionadas por los hinchas.

Además, no se descarta que haya rupturas contractuales, tal como ocurrió con Jacob Murillo. Se viene una renovación total en Estudiantes.