Involucran al fiscal Stornelli en una causa por extorsión

Un productor agropecuario, que aparece en la causa de los cuadernos, denunció ante la Justicia que un abogado le pidió dinero en nombre de Stornelli. El fiscal lo desmintió

| Publicado en Edición Impresa

El fiscal federal Carlos Stornelli negó haber extorsionado a un empresario rural involucrado en los Cuadernos de Centeno, pero admitió que conoce al abogado denunciado como intermediario para el presunto cobro de coimas a cambio de exoneraciones judiciales.

Ayer, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla ,recibió una denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest contra el letrado Marcelo D’Alessio, quien le habría exigido en nombre de Stornelli el pago de U$S 500.000 para no ir preso.

La extorsión se habría realizado en el balneario CR de Pinamar, donde se encontraron D’Alessio, Stornelli y Etchebest.

Etchebest fue mencionado por el arrepentido Juan Manuel Campillo, como supuesto “recaudador” del kirchnerismo en el ámbito de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

“Es una clara operación, no puedo decir más porque no sé”, sostuvo Stornelli en radio Mitre, donde afirmó que “esperaba hace tiempo” algo de este tipo y que “se demoraron los muchachos”. También manifestó que sabe quiénes son los responsables pero que no lo puede decir.

Stornelli sostuvo que “conoce, por haber ido a la Fiscalía a declarar algunas veces, por ejemplo “en el tema del gas licuado”, al abogado Marcelo D´Alessio, pero que “no es amigo ni mucho menos” y que “no puede hablar” en su nombre.

La historia incluye a otros funcionarios judiciales, empresarios y periodistas y fue publicada por el portal que dirige Horacio Vervitsky, El Cohete a la Luna.

Hay videos, audios, fotos y hasta capturas de conversaciones por WhatsApp. Todas esas pruebas fueron aportadas por Etchebest a la Justicia.

El juez Ramos Padilla intenta corroborar si D’Alessio quiso cobrar este verano una coima a Etchebest en nombre de Stornelli para desvincularlo de los Cuadernos de Centeno. Luego de varios días de negociación y tras el supuesto pago de un anticipo de casi u$s 15.000, D’Alessio y Etchebest habrían acordado que el monto final a pagar se reduciría de u$s 500.000 a u$s 300.000 y pactaron un día y horario de cobro. A esa cita irían D’Alessio y dos hombres de la policía asignados a la custodia personal de Stornelli.

El fiscal y el abogado intermediario, sobrino del Escribano General de la Nación Carlos Marcelo D’Alessio, fueron fotografiados y filmados el 8 de enero pasado en el balneario CR de Pinamar, donde concurrió el empresario rural Etchebest para acordar detalles de la ventilada maniobra ilegal. Los grabó el hijo de Etchebest.

En otro video, del 23 de enero, se lo ve a Etchebest pagándole a D’Alessio una suma en dólares en el café del Alvear Icon, de Puerto Madero. Ese día, según el empresario supuestamente extorsionado, el abogado y economista se fue con 14.700 dólares en efectivo. Antes, Etchebest fue a una escribanía y anotó la numeración de los billetes.

“Ya tengo bastante más información que el día que hablamos, hace dos días”, le dice D’Alessio a Etchebest y luego le lee las medidas de prueba pedidas en su contra por el juez a la fiscalía, en el marco de la causa de los cuadernos por corrupción.

“Todo eso va a llegar a mis manos, ¿está claro? ¿Te quedó clarito?”, le insiste el abogado al empresario y le asegura: “Yo el día 8 tengo que ir a Pinamar para verlo a Stornelli, a ver cómo lo arreglamos”. “Los oficios los sacó Stornelli sabiendo que todo esto me va a llevar a mí. Obviamente Stornelli va a querer una atención, pero es un problema tuyo y de Stornelli eso”, le aclara luego.