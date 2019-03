Manu en lo más alto

De película, verdaderamente, fue el reconocimiento de San Antonio Spurs a Emanuel Ginóbili, el basquetbolista argentino más grande de la historia, en la emotiva ceremonia que anoche recorrió el mundo con imágenes que mostraron la camiseta número 20 que vistió el bahiense colgada en lo más alto del estadio AT&T Center, y se desarrolló al término del partido por la temporada regular disputado con Cleveland Cavaliers.

El mundo de la NBA quedó a los pies de Manu, quien fue puesto a la altura de otras leyendas de un ámbito que, hasta su desembarco, parecía inaccesible para un representante de nuestra tierra, y que sin embargo lo terminó reconociendo a un grado tal que el equipo con el que alcanzó la gloria lo inmortalizó retirando su camiseta. Un episodio reservado para muy pocos.

No hubo ausentes, y si los hubo fue por causas de fuerza mayor, y las emociones se alimentaron en las últimas horas, sacudiendo con fuerza al protagonista central, como era obvio, pero también a quienes de alguna forma compartieron sus momentos: en San Antonio y el seleccionado de la Argentina, en lo deportivo, y lógicamente a todos sus allegados.

Una noche mágica que se extendió a todo el básquet argentino, porque Ginóbili fue una expresión de su crecimiento a nivel internacional, con ejemplos por demás claros en competencias a lo largo de las cuales se llegó a instalar por arriba de los Estados Unidos.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX