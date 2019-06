Buscan ahora evitar otro gran apagón general en todo el país

Anuncian medidas. “Hay cero posibilidades” de que vuelva a ocurrir algo similar, aseguró el secretario de Energía. Recién hoy la red eléctrica funcionará “a pleno”

| Publicado en Edición Impresa

El sistema de generación, transporte y distribución de electricidad del país estará a pleno recién hoy, con una reducción temporaria de la potencia en la línea de alto voltaje de la red del Litoral, donde se produjo la falla del domingo, baja que será compensada por centrales termoeléctricas para evitar cualquier nuevo inconveniente.

Así lo aseguraron ayer el Secretario de Recursos Naturales, Juan Garade, el subsecretario de Energía eléctrica, Juan Luchilo, y el director de Transener, Carlos García Pereyra, en una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

“Hoy (por ayer) entrarán en servicio las máquinas generadoras de encendido lento, y mañana (por hoy) el sistema estará a pleno”, aseguró Garade.

Por su parte, Luchilo explicó que durante los próximos 15 días, en los que se realizará el análisis de los motivos del apagón del domingo, “se bajará la potencia del corredor Litoral, donde se originó la falla, para que no vuelva a suceder y poder evaluar mejor lo ocurrido”.

Esta baja “no afectará la normal operatoria” en la región, porque “se reemplazará energía hidroeléctrica por otra generada por centrales termoeléctricas”, lo cual hará que haya “un aumento marginal” en el costo para los grandes usuarios por esos 15 días.

“Estas son acciones en el corto plazo para eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a ocurrir”, remarcó Luchilo.

A su vez, Pereyra reiteró el pedido de disculpas por los inconvenientes causados por el apagón, que afectó además a Uruguay, Paraguay y al sur de Brasil, pero destacó que hubo una “una recomposición exitosa” del servicio “ya que en 10 horas ya se había restablecido la mayoría” del suministro de electricidad.

Luchilo señaló que en estos 15 días “se verá cuáles fueron las causas de este apagón al que consideró “inusual” y a partir de ello “ver las responsabilidades de las generadoras, de las empresas de transporte, y eventualmente aplicar sanciones”.

Por la mañana, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que hay “cero” posibilidad de repetición de un apagón como el del domingo, justo en la celebración del Día del Padre, anticipó que en 15 días se sabrán sus causas y en base a ello se determinará qué “resarcimientos deben pagarse”.

No debe pasar

“De cero a diez, hay cero posibilidades que vuelva a repetirse. No tiene que volver a repetirse”, sostuvo Lopetegui sobre el apagón, en declaraciones a distintas radios.

“Las empresas tienen que presentar los informes y veremos qué ocurrió porque los resarcimientos deben pagarse. Depende qué ocurrió”, apuntó el funcionario al remarcar que “las inversiones que se han realizado en estos tres años fueron muchas y muy cuantiosas”.

“Cuando recibimos el Gobierno, la medida era del 1,5 por ciento y los estándares internacionales hablan del 10 por ciento y hoy en el día pico estábamos en el 15 por ciento de reserva”, detalló.

“Antes se cortaba la luz porque faltaba y ahora porque hubo un suceso de eventos pero que aún no sabemos la causa”, afirmó.

“Hubo una falla en el litoral en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía”, explicó, y agregó que era “imposible” recibir un alerta.

“Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras”, puntualizó.

La opinión de expertos

El ex secretario de Energía Emilio Apud dijo a The Associated Press que el sistema del país es confiable ya que se invirtió bastante en generación en los últimos tres años. “Estamos con más de 10% de reserva energética”, aseguró.

“Ayer (por el domingo) hubo poca actividad industrial, la sacamos barata, creo que los daños no fueron tan graves”, sostuvo Apud, para quien lo ocurrido “puede pasar en cualquier país con perfectas condiciones de desarrollo”.

El ex funcionario, que ocupó el cargo en 2001, señaló que “hay bajas probabilidades de que ocurra de nuevo” pero recomendó al Gobierno que investigue “si el sistema inteligente que protege a la red está bien actualizado”.

“Ninguna red tiene ninguna posibilidad de evitar una interrupción”, dijo por su parte a la AP Susan Tierney, experta en política energética en la consultora Analysis Group con sede en Estados Unidos.

Tierney dijo que sería “extremadamente costoso fortificar la infraestructura... para llegar a que la posibilidad de un fallo sea de cero”.

El abastecedor de carne Federico Fittipaldi dijo que “era un domingo en el que no había mucho movimiento en la ciudad porque, de lo contrario, si hubiera sido un día normal de la semana, habría sido un caos total”.

El país no había sufrido un apagón como el del domingo. Solo la provincia sureña de Tierra del Fuego no se vio afectada porque no está conectada a la red principal.

El apagón dejó sin servicio a 44 millones de personas en Argentina y 3,4 millones en Uruguay. En Paraguay y Brasil fue muy corto.