Cristina replicó las críticas del presidente de la Corte provincial contra Comodoro Py

En Twitter, compartió el video de Eduardo De Lázzari, quien había dicho que hay “causas armadas” y “fallos mediáticos”

La ex presidenta Cristina Fernández replicó ayer las críticas que lanzó el presidente de la Suprema Corte bonaerense contra la Justicia Federal, al advertir que en ese fuero hay “ causas armadas artificialmente, “abuso” de la figura del arrepentido y “fallos mediáticos” por parte de los magistrados.

A través de su cuenta de Twitter, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos compartió el video de la intervención de De Lázzari en las jornadas de la Red de Jueces Penales de la Provincia, la semana pasada en la ciudad de Campana.

“Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país”, escribió en Twitter la ex presidenta, quien enfrenta varias causas en los tribunales de Comodoro Py, una de las c uales, la vinculada al supuesto desvío de fondos de vialidad, en instancia de juicio oral.

En esa intervención, que ocurrió la semana pasada pero tomó estado público el pasado jueves, De Lázzari habla de “un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia”.

En lo que pareció una referencia a las investigaciones que se siguen adelante en los tribunales de Comodoro Py contra ex funcionarios kirchneristas, De Lázzari agregó: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.

El juez, que asumió en abril pasado la presidencia de la Corte, también apuntó sus cañones por la relación entre la Justicia y “el poder político”. “El Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde poderespolíticos”.

De Lázzari, un juez con vínculos con el peronismo de la Provincia, protagonizó varios controversias con el gobierno de María Eugenia Vidal desde su desembarco en la Presidencia.

Por ejemplo, impulsó un reclamo por fondos para obras y por cargos en el Poder Judicial.

Su último mensaje también pareció apuntar contra Sergio Torres, el flamante ministro de la Corte, cuyo pliego fue impulsado por Vidal. Hasta su designación, Torres ocupaba el Juzgado Federal 11.