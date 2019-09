Organizaciones piqueteras ocuparon la 9 de Julio y se produjeron incidentes

Pretenden permanecer 48 horas frente al Ministerio de Acción Social en demanda de la emergencia alimentaria y aumentos en los subsidios. Instalaron carpas y olllas. Amenazaron con quedarse en la Plaza de Mayo

Militantes de movimientos sociales montaron ayer un campamento en la avenida 9 de Julio, donde pretenden permanecer por 48 horas en demanda de la emergencia alimentaria y aumentos en los subsidios, mientras un grupo se enfrentó con la Policía de la Ciudad en inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social cuando quisieron cortar el tránsito sobre la traza del Metrobús.

Los incidentes ocurridos ayer incluyeron peleas cuerpo a cuerpo, con elementos contundentes y gases lacrimógenos, y comenzaron cuando integrantes de las columnas de manifestantes pretendían interrumpir la circulación del Metrobús (ver aparte)

Ese medio de transporte quedó interrumpido hasta que se garantizó la apertura de esa vía de circulación para colectivos.

El Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales iniciaron a las 15, y por dos días, el campamento frente a Desarrollo Social en demanda de la “emergencia alimentaria” y aumento en los subsidios, entre otros puntos.

En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional MTD Aníbal Verón y la Federación de Organizaciones de Base FOB, instalaron ollas populares en Plaza de Mayo para reclamar aumentos en las asignaciones que cobran sus seguidores y creación de nuevos puestos laborales.

Integrantes de estas organizaciones mantenían reuniones con autoridades de Desarrollo Social y advirtieron que si no logran respuestas satisfactorias a sus demandas realizarán otros acampes en la ciudad de Buenos Aires.

Los movimientos sociales continúan con sus protestas, al considerar “un fracaso” la reunión que mantuvieron el martes con el Gobierno por más presupuesto para asignaciones, comedores y planes sociales.

“Que vayan a los comedores”

“En la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que está en una situación de no comer” dijo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó en relación a las manifestaciones piqueteras: “Si pasan hambre tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre”.

Corte en la ruta 2

Integrantes de distintas organizaciones sociales cortaban parcialmente el tránsito en la Autovía 2, a metros del acceso a la ciudad de Mar del Plata, durante la jornada nacional de protestas y pedidos por la emergencia alimentaria y la reapertura de paritarias.

Más de un centenar de manifestantes del Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), Barrios de Pie, Votamos Luchar, entre otras organizaciones sociales, cortaron el tránsito a partir de las 9, dejando uno de los dos carriles liberado. En tanto, mantienen un corte parcial de la ruta 2, kilometro 399, a la altura del arroyo La Tapera.

Pablo Barragán, referente de Barrios de Pie, expresó que “reclamamos el aumento de los programas sociales, la reapertura de nuevos para los compañeros que quedaron desocupados y el incremento de la mercadería”.