¡Grande Doctor! Reapareció Bilardo y trajo alivio por su salud

El ex arquero de la Selección Sergio Goycochea fue a visitarlo y se tomó una foto con el Narigón

Carlos Salvador Bilardo tuvo preocupado durante muchos tiempo a todos los amantes del fútbol argentino y, particularme, a los de Estudiantes. Es que su cuadro de salud era gravísimo, por lo que la preocupación iba en aumento.

Claro que con el pasar de los días las noticias que iban llegando eran esperanzadoras. Y ahora no hay dudas que el Doctor se recupera satisfactoriamente tras estar internado en el Instituto de Diagnóstico afectado por el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad degenerativa.

Fue Sergio Goycochea el mentor de ese alivio sobre la salud del ex entrenador campeón del Mundo con la Selección en México '86 y con el Pincha como jugador y DT. En sus redes sociales posteó la foto junto al Narigón, a quien fue a visitar. Además también habló en Fox Sports sobre ese encuentro:

¡QUÉ ALEGRÍA VERLO MEJOR, DOCTOR!#AgendaFOX | @OKGoyco90 y los detalles de cómo vio a Carlos Bilardo en la visita a su casa mientras se recupera. pic.twitter.com/8Qd3MG1cMw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 13, 2019

"Me puso recontra feliz porque me recibió caminando, me abrió la puerta, me abrazó y estuve como una hora charlando", dijo Goyco. Y agregó: "Para aquellos que queremos verlo de esta manera nos pone contentos. Lo vi bien y ojalá siga progresando de esa manera. Yo tenía otra imagen y al abrir la puerta y que te reciba parado es una sensación muy linda".