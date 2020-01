El Supercross llega a nuestra ciudad con un verdadero espectáculo internacional

Está llegando a nuestra ciudad un espectáculo que no solo fue pocas veces visto por estas latitudes, sino que es raro también verlo en nuestro país: el Supercross: la disciplina que nace de la combinación del Motocross con el BMX.

En el predio que está enfrente de la rotonda de 25 y 520 se montó un circuito con rampas, tribunas rectas de velocidad y todo lo necesario para que estas motos de una potencia exuberante, rujan a más no poder y asombren a más de uno.

Ante todo esto, el platense GastónBarreyra, 12 veces campeón provincial de Motocross y bicampeón nacional de la especialidad, se preparó de manera especial para ser parte de la prueba, en su ciudad y ante su gente. Lo cierto es que el piloto nacido en el año 1979 visitó la redacción de nuestro diario y dijo: “Es un orgullo que este evento se haga en el lugar que nací y poder ser anfitrión después de 20 años de carrera, realmente me llena de emoción”.

UN ESPECTÁCULO DISTINTO

El Supercross es según los especialistas, una combinación más que exigente, que requiere de un estado físico y mental preparado al más mínimo detalle y requiere de un entrenamiento especial.

La carrera pone en competencia a 20 o más pilotos durante más de 22 vueltas. Ante todo esto Barreyra comentó: “Tengo toda una vida en el motociclismo y que esto me llegue a esta edad, realmente es un premio. Soy padre de dos niños (Antonio y Carmela) y las obligaciones familiares cada vez más fueron recortando espacios a mi pasión por el Motocross, por eso que esta vez el evento haya llegado acá, me ha puesto de nuevo a entrenar a conciencia, a cuidarme con las comidas; a trabajar en serio porque las manos, los pies y en general tu cuerpo son un complemento de la moto y tiene que estar todo en sintonía y a la perfección; los profesionales son verdaderos atletas y me he entrenado para estar a la altura”, afirmó el deportista de nuestra ciudad.

Se habilitarán estacionamientos extras en el Hipermercado y en el club San Luis

“Todos los años hago la temporada de Motocross, pero esto que viene a La Plata es una especialidad llamada Supercross o Súper X; que entra dentro de la categoría de deporte extremo y es algo armado en un circuito más chico que los habituales, con mucho show, nocturno, con motos de una potencia tremenda, que da puntuación para el campeonato y muy buenos premios a los participantes, por lo que te digo que las condiciones están dadas para que sea un espectáculo dónde la familia y los aficionados que se acerquen, van a ver algo realmente impresionante”, expresó Barreyra que además explicó cualidades técnicas y que algunas motos incluso darán saltos de hasta 30 metros: “Habrá partes de exhibición, pero cuando las competencias sean puntuables, se termina todo y es a cara de perro. Hace un tiempo hubo un evento en el Estadio Único donde hubo “Freestyle” y la recepción fue extraordinaria, por eso los organizadores vieron a La Plata como una buena plaza y si sale todo bien, creo que nos aseguraremos tener la prueba por un tiempo”, aseguró el motoquero con un dejo de optimismo.

“Esperamos una gran prueba que jerarquice la plaza y creemos que valdrá la pena poder estar presente”

Gastón Barreyra,

Piloto de Motocross

“Corro con una Kawasaki KXF 450 que corre en la categoría Open; el fin de semana pasado la CONAM (Comisión Nacional del Motocross) abrió la pista y pudimos probarla, dónde hubo pilotos que viven cerca de La Plata e incluso uruguayos; pero ya hay comprometidos brasileños, paraguayos, chilenos y hasta estadounidenses; encima la capacidad hotelera de la ciudad se agradó por lo que se está ofreciendo paquetes para estar los dos findes de semana y que la gente se hospede en la ciudad y disfruten de ella, lo que en verdad es un combo fantástico”, finalizó Barreyra.

Lo cierto es que nuestra ciudad tendrá otra vez un espectáculo de nivel internacional y se espera que los fanas del deporte motor revienten el tremendo predio que se armó para la ocasión.