¿Se vienen los zombies?: para el autor de “Guerra Mundial Z”, su libro adelantó la pandemia

Hace unos días el escritor Max Brooks hizo un video en colaboración con su padre, el mítico comediante Mel Brooks, para explicar los problemas del coronavirus. El autor no es médico, pero algo de idea sobre pandemias tiene: es el responsable del libro de “Guerra Mundial Z”, en el que un virus infecta a la población causando una Apocalipsis zombie.

Ahora, a causa de la pandemia de coronavirus, el escritor ha explicado que no se siente como un profeta ni un adivino, pero que sí sabía que tarde o temprano habría una gran e inevitable pandemia.

“Lo que está ocurriendo ahora no es predicción, sino una historia que se repite”, explicó Brooks. “No me propuse predecir nada, pero mi investigación de plagas pasadas dictaminó cómo se propagaría mi virus zombie ficticio. Desafortunadamente, como estudiante de historia, he aprendido que ésta tiende a repetirse. Así que aquí estamos nuevamente”.