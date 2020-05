Los adultos mayores y la importancia de moverse en casa

La profesora Silvina va saludando desde su computadora a cada uno de sus alumnos que van ingresando a la reunión pactada para las 11 en la aplicación Zoom. Todos saludan alegremente desde sus hogares. Se van viendo, sonríen, ponen música mientras la profesora espera que todos terminen de ingresar para comenzar con la actividad que durará cerca de una hora. Los alumnos detrás de computadoras y teléfonos celulares tienen de 60 años para arriba.

En tiempos de encierro por la cuarentena, desde mediados de marzo a esta parte la vida cambió para todos, y para los denominados adultos mayores, más aún. Es que han tenido que cambiar su encuentro de cada sábado a la mañana para jugar al Newcom uno al lado del otro pasándose la pelota, a verse por una pantalla. Y más, han tenido que hacer un curso acelerado ayudándose entre sí de cómo utilizar esas aplicaciones, habilitar micrófonos y cámaras, armar charlas, tener videollamadas, pero no solo para seguir haciendo actividad física, sino para poder mantener una vida social activa. Verse con hijos, nietos, familiares y amigos. Poder saludar por un cumpleaños. Mucha gente está sola en su casa y espera ese contacto, aunque más no sea de manera virtual.

Prácticamente todos los cuidados y consejos en esta cuarentena van para nuestros adultos mayores. Y más allá de pedirles que se queden en sus casas, está el pedido que traten de moverse. De pensar actividades para afrontar el día a día de este encierro que no se sabe cuándo terminará. Y son muchos los profesores de Educación Física, clubes y asociaciones que apuntan a estar cerca de ellos.

Por ejemplo, la Fundación RAFAM (Red de Actividad Física para Adultos Mayores) que nuclea profesionales de la salud y actividad física a nivel nacional e internacional, que pone especial énfasis en llegar hasta nuestros mayores con variadas actividades que se organizan a diario durante todo el año, y más aún en estos momentos.

Por ello desde RAFAM Argentina y RAFAM Internacional se está buscando llegar a los adultos mayores de diferentes países con el objetivo de mantenerlos activos y con distintos estímulos, con clases, charlas y consejos para practicar actividad física, y por eso en las últimas semanas se ha lanzado la campaña bajo el lema “Movete en tu casa”.

Silvia Maranzano es Profesora Nacional de Educación Física, Especialista en Envejecimiento Saludable, Licenciada en Gerontología, Magister en Administración de Residencias para Personas Mayores y Fundadora y presidenta de la Fundación RAFAM Argentina y RAFAM Internacional (Red de Actividad Física para Adultos Mayores).

A ella y su equipo de trabajo la desvelan los adultos mayores y tratar de darles una mejor calidad de vida, por eso, al respecto cuenta: “Siempre nos ocupamos de la Actividad Física, Deportiva y Recreativa para Personas Mayores, pero además tratamos de visibilizar que ellos también son sujetos de derecho. La cuarentena nos obligó a repensar cómo seguir brindando un servicio en el que no solo las personas mayores se mueven, sino que pertenecen a un grupo en el cual participan activamente compartiendo e intercambiando social y afectivamente con sus pares y los profesores y profesoras. Primero vimos cuales son los espacios virtuales que suelen utilizar las personas mayores y generamos algunos videos para que no pierdan su continuidad con los ejercicios, luego nos ocupamos de acompañarlos a través de videollamadas y de a poco implementamos un canal YouTube Fundación RAFAM en el que encuentran clases de gimnasia donde no solo encuentran a sus profesores y profesoras sino también sabemos que la propuesta impartida no los va a poner en una situación de riesgo practicando en su casa”.

En otro tramo de la charla con este medio, Maranzano agrega, “también tuvimos que pensar en las clases de Newcom y viendo que es un deporte de conjunto que implica una participación de actividades en parejas y equipos. Entonces desarrollamos el Programa ´Entrenate en tu Casa con Newcom´ en el cual la profesora Silvina Perilli se encuentra dos veces por semana por la plataforma Zoom con los alumnos y los miércoles a las 16 les da clase por Facebook Live en la Fan page de Facebook RAFAM Newcom. Pero no solo es para los alumnos de Newcom sino también para todo aquel que tenga ganas de moverse en su tiempo libre. Esta situación que nos toca atravesar muchos la viven como una amenaza, pero desde la Fundación RAFAM la vivimos como una oportunidad para repensar la Actividad Física en la era de la virtualidad y estudiamos este medio para poder hacer que las Personas Mayores se encuentren acompañadas, pero también practiquen actividad física para mantenerse activos, funcionales y saludables”.

Más allá que el objetivo está puesto en la actividad física, también se apunta a acompañar a mucha gente que está sola, y sobre esto Silvia comenta, “sí, claramente. Por ello el canal de YouTube que permite que podamos estimular y acompañar a las personas mayores que viven solas, quienes no salen para nada y quienes viven en Hogares o Residencias para Mayores. Además este canal lo compartimos con los más jóvenes para que lo apliquen con sus mayores”, afirma Maranzano, quien monitorea las clases y mantiene reuniones virtuales con cada profesional que da cada una de las actividades.

Sobre los alcances y objetivos de RAFAM Argentina y RAFAM Internacional, su fundadora y presidenta cuenta, “RAFAM tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la actividad física deportiva y recreativa, pero también genera espacios de capacitación y actualización para estudiantes y profesionales relacionados a la gerontología para que encuentren recursos o actualicen sus saberes para implementar las mejores acciones con las personas mayores. Estamos en 14 países y somos miembros de organizaciones Internacionales como la Federación Internacional del Corazón y Helpage Internacional”.

La clase va llegando a su fin. Los alumnos se despiden cansados pero felices. Saludan y hasta le cantan el feliz cumpleaños a una integrante. Hay aplausos, múltiples gracias se cruzan y la firme promesa de seguir moviéndose en casa.

