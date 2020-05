El Gobierno recibió propuestas por la deuda y el dólar sigue en niveles altos

Con más movimiento y sin techo, en una jornada muy agitada, el dólar “blue” o informal terminó en los mismos valores de la jornada anterior, aunque en La Plata tocó picos de $145, para cerrar en $140, mientras que en la city porteña quedó en $138, el mismo valor que el jueves.

En tanto, en un mensaje conciliador, con varias señales al mercado, el ministro de Economía, Martín Guzmán , dijo en una conferencia virtual ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York que el Gobierno quiere tejer una relación “duradera y saludable” con los inversores, y reiteró que está listo para revisar las ideas de los acreedores para llegar a un acuerdo y evitar un default. Anoche, el Gobierno recibió tres propuestas de acreedores para un canje de bonos, indicaron fuentes oficiales, según publicó La Nación.

“Sabemos que los acreedores han estado trabajando duro en esto, en juntarse para hacer una propuesta. Esperamos que estas reuniones y discusiones entre los acreedores sean productivas y constructivas. Estamos listos para escuchar, queremos escuchar, queremos ver qué ideas alternativas podemos tomar para llegar a un acuerdo que funcione para todos“, había dicho el Ministro, durante su presentación.

Hasta ese momento, Guzmán no había recibido nada aún. “No he revisado mi teléfono en la última hora o mi correo electrónico. Al menos hasta hace una hora, no ha habido ninguna contraoferta”, dijo, al ser consultado acerca de si había recibido algún otro plan concreto por parte de alguno de los grupos de acreedores o de algún fondo para avanzar en la discusión hacia un acuerdo que ponga fin a la crisis de la deuda.

Guzmán dijo que solo había recibido una oferta, y fuentes oficiales confirmaron luego que la mención se refirió al plan del fondo de inversión BlackRock, que ya fue publicada por el Ministerio de Economía. Ese esquema fue rechazado porque no cumplía con los criterios fijados por el Gobierno para equilibrar la deuda -o, en la jerga técnica, lograr que sea “sustentable”- ni la economía, indicó Guzmán.

La presentación de Guzmán en el Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los think tank más influyentes de Estados Unidos, llegó un momento de máxima tensión, cuando resta solo una semana para que el Gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, o se enfrente a la decisión de pagar un nuevo vencimiento por más de 500 millones de dólares, o caer en default. La charla -seguida muy de cerca por el mercado y los inversores- fue moderada por Robert Rubin , un ortodoxo que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton en los 90, y antes tuvo una extensa carrera en Wall Street.

LOS MERCADOS

El riesgo país que mide el banco JP Morgan, bajaba un 6,5 por ciento a 2.842 unidades, el menor nivel desde el 10 de marzo. Es que ayer algunas apuestas “tácticas” en el mercado impulsadas por la expectativa de un acuerdo a partir de las renovadas negociaciones entre el Gobierno y los acreedores.

En el mercado de cambios, el blue trepó en la semana $16 (13 por ciento) y cerró en máximos, con lo que la brecha se consolidó en el 103,75 por ciento. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $52,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

Los dólares bursátiles bajaron hoy a la zona de $120 y acumulan un alza superior al 60 por ciento en el año, contra un 13 por ciento del dólar oficial mayorista.

Según operadores, el Banco Central renovó su participación en el mercado para abastecer la sostenida demanda de divisas ante una limitada oferta del sector privado.

El llamado “dólar fuga” o contado con liquidación experimentó un leve retroceso y operó a $121,32, mientras el dólar Bolsa o MEP cedió a $117,95.

El dólar turista -con el 30 por ciento de recargo por el impuesto PAÍS- subió 56 centavos en la semana, tras haber cerrado casi estable este viernes a $91,08, en agencias y entidades financieras.

A su vez, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos (sin el impuesto) trepó 46 centavos en los últimos días y cerró por encima de los $70, a $70,06.

Por su parte, el dólar en el Banco Nación terminó a $69,75 (cinco centavos menos en el canal electrónico).

El billete se movió en línea con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 46 centavos en la semana a $67,73 (este viernes subió nueve centavos y acumuló su quinta alza consecutiva), estrictamente controlada por el Banco Central. En la rueda de ayer las ventas oficiales se estima que fueron de U$S60 millones.