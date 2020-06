Balcedo: el juez pide mandar a juicio a allegados al sindicalista

El juez federal Ernesto Kreplak cerró la investigación principal en torno de la causa que motivó la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, en Uruguay.

Si bien el ex titular del gremio Soeme no pudo ser indagado por la justicia argentina, de todas formas Kreplak avanzó con el proceso y quedó más cerca del juicio a que serían sometidos la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del sindicato.

Kreplak le puso fin a la instrucción y ahora deberán pronunciarse la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, que actúan como querellantes. Luego será el turno de la Fiscalía y las defensas. En ese momento, el juez podrá elevar el expediente a juicio.

En esa causa, trascendió en fuentes judiciales, se probó que durante la gestión de Balcedo se desvió una suma de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados.