Rechazan un pedido para apartar a la fiscal de la investigación del crimen de Guitiérrez

El juez que investiga el crimen del empresario y ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, en El Calafate, Santa Cruz, rechazó un pedido para recusar a la fiscal del caso, Natalia Mercado, realizado por una de las defensas.



"He resuelto el pedido de recusación de la fiscal y no le he hecho lugar", informó anoche el juez penal de El Calafate Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen.



En declaraciones a la prensa local, realizadas al retirarse de los tribunales de El Calafate, el magistrado explicó los motivos de su decisión: "Las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la expresidenta (Cristina kirchner) no es suficiente", dijo.



La recusación de Mercado había sido solicitada por el abogado Carlos Muriete, defensor de dos de los detenidos por el crimen de Gutiérrez, los hermanos Facundo y Agustín Zaeta.



El magistrado reiteró además que en el homicidio "no hay ninguna cuestión política" y que tanto desde el juzgado, como desde la fiscalia, y en conjunto con las partes, se trabaja "con mucha seriedad".



Durante la jornada de ayer, y a pedido de Muriete, el juez tomó una ampliación indagatoria al detenido Agustín Zaeta, al tiempo que incorporó algunos testimonios más a la causa.



El defensor había adelantado que Zaeta iba a desvincularse del hecho.



Por su parte, los abogados querellantes Sandro Levin y Gabriel Giordano, quienes participaron de todas las diligencias, expresaron que a medida que se incorpora nueva prueba "se va corroborando la teoría y se despejan las dudas sobre cualquier tipo de vinculación con un móvil de carácter político".



"Hoy se siguió avanzando en la postura que creemos que va cobrando mas fuerza, que es la cuestión económica", dijo Giordano.



El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado último en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves.



Los primero resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.



Según los investigadores, la pesquisa comenzó el viernes, cuando se recibió una denuncia sobre la desaparición del empresario, ya que no contestaba las llamadas y no había sido hallado en su domicilio, situado en la calle Perkins y padre Alberto D´Agostini, donde sí se encontraron una campera con sangre, precintos plásticos y manchas de sangre en distintos sectores.



Por el hecho, además de los hermanos Zaeta se encuentran detenidos otros dos jóvenes: Pedro Monzón y Facundo Gómez.