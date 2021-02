Unificarlas con las generales o postergarlas un mes, el debate abierto por las Primarias

El debate en torno de la realización de las elecciones Primarias de agosto ganó el escenario político. Y por estas horas se debate, en medio de un año electoral cruzado por la pandemia, la fecha de realización de las internas.

Desde finales del año pasado varios gobernadores del PJ fueron a la carga para que el Gobierno nacional directamente suspendiera las Paso con dos argumentos: evitar los millonarios gastos que demandan y, además, evitar contagios de coronavirus.

Sin embargo, esa propuesta comenzó a perder fuerza y aparecieron en escena dos alternativas impulsadas también por sectores del oficialismo. La que aparece con más chances de concreción es la que promueven sectores de la Casa Rosada que apunta a postergar las Paso para el mes de septiembre y lo mismo ocurriría con las generales que de octubre pasarían a noviembre.

Es una posibilidad que podría ser apoyada por la oposición que reclama que haya Primarias sí o sí.

La otra es de más compleja instrumentación y no es aceptada por Juntos por el Cambio. Apunta a que las Paso y las generales se realicen el mismo día.

Esta alternativa estaría siendo empujada por el diputado nacional Máximo Kirchner, quien le propuso al presidente Alberto Fernández considerar que las Paso y las generales se realicen en la misma fecha. Así funcionaría una suerte de ley de lemas que la oposición rechaza de plano.

Según trascendió, el diputado nacional hizo circular un memo en el que se habla de “ garantizar la posibilidad de que los partidos o alianzas electorales puedan definir en internas a sus candidatos y candidatas”. Máximo también sostuvo en ese mensaje reservado que “las autoridades nacionales y los partidos políticos deben establecer un criterio epidemiológico para luego decidir qué medidas adoptar en torno a las elecciones”.

Y observó que un cambio en el calendario electoral debería estar sujeto a recomendaciones del Consejo Federal de Salud.

Como se dijo, Juntos por el Cambio no quiere saber nada con esta alternativa. En cambio, aparece dispuesto a analizar un corrimiento de fechas para el caso de que las condiciones sanitarias y el retraso del plan de vacunación lo requieren.

La oposición rechaza que se avale una suerte de ley de lemas. En la elección unificada por un lado se contarían los votos por fuerza política en su totalidad para conocer qué cantidad de bancas ganó cada una. Y por otro lado, habría un cómputo de los votos que recibió cada sector interno de los frentes para determinar quién se impuso en cada interna.

Esta posibilidad no le cierra a la oposición que quiere Paso separadas de las generales. Por eso, en medio de la avanzada oficialista, habría disposición a correr ambas fechas atendiendo a la posibilidad de que pueda existir un pico de contagios de coronavirus en agosto y que, además, esté en pleno desarrollo el plan de vacunación.

El Gobierno podría terminar cerrando ese acuerdo porque llevaría la elección general casi hasta fin de año, cuando se estima que el eventual rebote económico sea un poco más evidente para el bolsillo de la gente.

En el caso de la oposición, las Paso separadas de las generales son cruciales porque no sólo permitirían dirimir disputas locales, sino también abriría la posibilidad de orientar el voto opositor hacia el sector no oficialista más votado luego en las generales.

RECHAZOS

En términos prácticos, además, no habría forma de sumar a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires en la unificación de ambos comicios, porque Juntos por el Cambio tiene el número suficiente de legisladores para frenar la reforma en ambos distritos.

En ese contexto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que “no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego”, al referirse a un eventual cambio de fecha de las Paso.

“Primero queremos saber qué quiere hacer el Gobierno nacional, porque estaríamos prejuzgando sobre algo que desconocemos”, sostuvo.

No obstante, opinó que “por principio nos parece que no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego, porque el proceso electoral, desde la perspectiva jurídica ya comenzó”, aseveró.

Sobre su posible candidatura a legisladora nacional y la del ex presidente Mauricio Macri, la titular nacional del PRO manifestó que el ex mandatario “ya dijo que no quiere ser candidato. Le parece que habiendo sido presidente ser candidato a diputado no es algo que él lo sienta como su rol, como su lugar”, añadió.

Bullrich sostuvo que en su caso no es un tema de debate por ahora dentro de la coalición: “No es una decisión solo mía, sino de todos. De lo que decida Juntos por el Cambio”.