Las fotos de la apertura de la Asamblea legislativa

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó al Congreso Nacional a las 11.10 para presidir la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado el 139 periodo de sesiones ordinarias. La titular del Senado abrió a las 11:30 la Asamblea Legislativa que sesionará en el recinto de la Cámara de Diputados. También poco a poco fueron llegando los ministros al recinto, entre ellos el de Economía Martín Guzmán y el de Educación Nicolás Trotta.

En tanto, en la antesala, desde la oposición le hicieron un pedido al Presidente Alberto Fernández. “Espero que el Presidente le hable a la Patria y no solo al Instituto Patria”, dijo Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados al ingresar a la Asamblea Legislativa.

“Espero que el Presidente tenga la capacidad y la racionalidad de dar certidumbres, decir hacia dónde va el país. Que también tenga la capacidad de pedir disculpas, por los errores, por los últimos momentos que produjeron tanta indignación en la sociedad. Que sea capaz de dar un mensaje a la Nación con otras características, no las de las últimas declaraciones”, sostuvo. Y agregó: “La reacción de la sociedad es de indignación, marcada por el miedo y el privilegio. Es cierto que faltan vacunas, pero ha sobrado inmoralidad pública”.

En tanto, Negro destacó que “A mí no me gusta eso de las bolsas mortuorias, en absoluto. No soy partidario de esas expresiones. No los vi preocupados cuando legisladores quemaban en la Plaza una imagen del ex presidente Macri o por ejemplo cuando pedían fusilarlo en la plaza pública. Esas no son alegorías. Pero no hay que cambiar el eje, el problema de fondo continúa. Faltan más de 20 millones de argentinos vacunarse y debe generarse un grado de confianza. Pero, además, creo que hay que conocer el rumbo de la Argentina, cómo nos ubicamos frente al mundo, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la deuda, qué sucede con la situación judicial. Espero que el Presidente hoy le hable a la Patria, no al Instituto Patria”.