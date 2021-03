Berni criticó la flexibilización del ingreso de extranjeros: "No comparto el DNU del presidente"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se diferenció del Gobierno nacional y cuestionó la derogación del decreto de Mauricio Macri que había impuesto más controles en el ingreso de extranjeros al país, y resaltó que "todos los días se hace mucho más difícil" combatir la inseguridad.

"Son decisiones que se toman con las que no estoy de acuerdo, obviamente, pero tengo que ser muy prudente con lo que digo porque formo parte de un gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero no puedo quedarme callado", resaltó Berni.

Tras el cambio en la política migratoria, el funcionario provincial aseguró: "Yo fui de aquellos que dijo que los delincuentes extranjeros que delinquían fueran expulsados, que rápidamente se acortaran los tiempos procesales y que se prohibiera el ingreso a aquellos que tenían antecedentes penales".

"Esto no tiene nada que ver con una cuestión de racismo. No me corran con el discurso del racismo o de inmigrantes porque esas son realidades de otros países", subrayó Berni en declaraciones televisivas.

Y recalcó: "Acá estamos hablando pura y exclusivamente de delincuentes. Siento que que todos los días se nos hace mucho más difícil generarle mejor seguridad a los bonaerenses".

A la vez, dijo que se enteró "por los diarios" de la noticia y que sintió que "han dejado un país como un barco lleno de agujeros y se están tapando con parches".

"Hay alguien que libremente hace olas y no le importa que le entre agua al barco", deslizó el ministro de Seguridad provincial.

Y, sobre el gobierno de Juntos por el Cambio, agregó: "En materia de seguridad puedo asegurar que durante los cuatro años de Macri fueron todas bombas de humo, pero si hubo algo que realmente funcionó fue la expulsión rápida de aquellos extranjeros que delinquían. Soy de las personas que creen que las cosas buenas hay que mantenerlas y potenciarlas".