El abogado de Báez, con citas a Cristina y contra fiscales

El abogado de Lázaro Báez recurrió ayer a una frase de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para contestarle a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola: “Si quieren cambiar la ley tienen que formalizar un partido política, ganar una lección y canalizar las reformas como corresponde”, dijo el defensor del empresario, Juan Villanueva. Fue en la segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 que entiende en el denominado juicio por Vialidad, que investiga presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante el gobierno de los Kirchner.

La frase utilizada por Villanueva recordó mucho a la que pronunció la expresidenta en 2015, al apuntar contra la oposición: “Si quieren cambiar el modelo económico de país lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas”.

Ahora, el abogado de Báez -acusado como presunto miembro de una asociación ilícita y por fraude al Estado (delitos por los que los fiscales piden para él y la Vicepresidenta 12 años de cárcel)- argumentó que “en las 51 obras (adjudicadas al empresario) se presentó el certificado de capacidad anual de licitación y también los de adjudicación”.

Explicó además que la Fiscalía acusó a su defendido de no tener capacidad técnica con una ley que no está en vigencia y fue entonces que evocó a Cristina Kirchner: “La ley no se cambia con un alegato -dijo y cargó contra los fiscales-. Para cambiar la ley deben formalizar un partido política, ganar una lección y canalizar las reformas como corresponde”.