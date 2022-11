Urtubey: “La Argentina vive un final de ciclo”

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que la Argentina “vive un final de ciclo” y anticipó que peronistas no kirchnerista junto a socialistas y sectores del radicalismo están trabajando en una propuesta electoral para 2023. “Estamos tratando de generar una opción que nos saque del lugar donde estamos”, acotó.

Urtubey estuvo en La Plata donde se reunió con dirigentes del peronismo local y participó de un panel sobre actualidad nacional organizado por la Universidad Católica (UCALP). Y en ese contexto visitó la redacción de EL DIA.

“Somos conscientes de la profunda debilidad que tiene hoy la institucionalidad argentina, queremos ayudar y que le vaya lo mejor posible a la gente. Estamos trabajando fuerte en una agenda muy diferente a la que están planteando tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que a mi juicio plantean algo bastante parecido: un Estado más grande, un Estado más chico, pero lo mismo. Es una lógica que tiene que ver con quién hace mejor lo mismo que están haciendo. Nosotros queremos ofrecer un modelo fuertemente desarrollista, una alianza con la producción y el trabajo a través del complejo agroalimentario, economía del conocimiento, minería sustentable. Con esos sectores plantear los ejes del desarrollo”, indicó.

Urtubey dijo que “estamos conversando la conformación de este espacio con dirigentes como Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba), Florencio Randazzo, Diego Bossio, Graciela Camaño, dirigentes de distintas provincias del interior y muchos otros que ya se van acercando desde la idea de conformar entre todos un espacio plural, abierto democrático y con esa agenda”.

La idea de impulsar un armado con eje en el peronismo no kirchnerista no fue una experiencia exitosa en 2019, pero el ex gobernador de Salta asegura que existe una nueva realidad en el país. “Cambió la Argentina, es un país muy distinto al de hace tres años. Hay un 100 por ciento de inflación y un Gobierno totalmente impotente para resolver ese problema. Y vemos al principal polo opositor que se fue muy mal luego del gobierno. Aparte de todo esto, estamos planteando una agenda muy diferente y hemos entendido que lo que hay que discutir es otra cosa y de otra manera; discutir una agenda, no cargos ni candidaturas. Luego vendrá esto último como consecuencia”.

Urtubey insistió en que el país está en un punto de inflexión. “Claramente estamos viviendo un final de ciclo y pesa mucho en el costo sobre el actual gobierno y arrastra como su contendiente favorito en la polarización a Macri y a Juntos por el Cambio. Este fin de ciclo va a modificar los actores del sistema y nosotros planteamos la construcción del futuro”, dijo.

Respecto de la situación económica el ex gobernador señaló que “hay un problema serio. El Gobierno sólo aspira a surfear la ola como pueda y acá hay un problema estructural que nos lleva a niveles de pobreza insostenibles y una inflación insoportable. Hoy no se está haciendo nada para resolver esto. El Gobierno aparece como impotente como un boxeador que lo único que quiere es llegar al final y no perder por KO, sabiendo que es una pelea que ya perdió. Hay que salir de esa resignación”.

Finalmente, Urtubey no descartó ser candidato presidencial, aunque dijo que “hoy le puedo aportar mucho más a la Argentina trabajando fuertemente en la necesidad de esta nueva agenda. Pero si esta agenda y este programa de gobierno requiere que sea candidato porque de esta manera se le da más volumen a nuestro espacio, lo voy a hacer”.