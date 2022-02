Murió Eduardo "Gato" Romero, intendente de Villa Allende e histórico golfista

El ex golfista y actual intendente de Villa Allende en uso de licencia, Eduardo “Gato” Romero, murió este domingo a la noche a los 67 años, según lo informado por la Municipalidad de esa ciudad cordobesa.

Nacido y criado en barrio El Cóndor, llegó a la cumbre del golf al ganar el US Open Senior, la máxima gesta de su carrera.

Junto con Roberto De Vicenzo y Ángel Cabrera, fue uno de los mejores golfistas de la historia de este deporte en Argentina.

Hace poco más de un mes, Romero había anunciado que su estado de salud se había complicado en una carta pública: "Desde hace unos meses estoy atravesando un problema de salud que han requerido distintos tipos de estudios que continuarán en las próximas semanas. No les voy a negar que eso me preocupa y me desgasta".

"Este desafío me fortalece, como me han fortalecido tantos otros obstáculos en mi vida personal y en mi carrera deportiva. Con el apoyo de mi familia, amigos, de mi equipo de gestión, de la comunidad de la Villa y sobre todo de Dios, tengo fe de que voy a salir adelante", escribió el cordobés, de 67 años, que llegó a la intendencia de Villa Allende a través del partido Propuesta Republicana en 2015 y fue reelecto en 2019.