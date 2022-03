Cristina y otro video del ataque: “Alguien planificó y mandó a ejecutar”

Cristina Kirchner publicó un nuevo video sobre el ataque a su despacho durante los incidentes ocurridos el jueves pasado frente al Congreso, en un posteo en Twitter con un mensaje en el que calificó como “grave” al hecho y aseguró que “alguien planificó y mandó a ejecutar”.

Este material se conoce luego de que se anunciara desde el Gobierno que estarían identificados los presuntos autores del hecho y que la investigación del caso “está muy avanzada” (ver aparte). Pero también mientras el hecho sigue dividiendo aguas en el oficialismo y motiva reclamos y contestaciones entre varios de sus actores.

Aquél primer video, cuidadosamente editado y que, más allá de la agresión, resaltó la postura de la Vicepresidenta sobre el Fondo Monetario Internacional, al que acusó de fomentar la violencia, continúa haciendo mucho ruido. Especialmente mientras el presidente Alberto Fernández busca apoyos para que se apruebe en el Senado la refinanciación de la deuda que el país tiene con el organismo de crédito. Claramente Cristina aprovechó lo sucedido en su despacho para arremeter contra el FMI, justo horas después de la media sanción al proyecto en Diputados, y marcó con contundencia que fue ella quien mantuvo al organismo fuera del país, siendo que el actual entendimiento lo habilitará, entre otras cosas, a realizar revisiones periódicas de lo que haga el Gobierno para cumplir las metas establecidas hasta saldar la deuda.

Estas posturas, cada vez más antagónicas, “arrastraron” a figuras afines a cada mandatario, que continuaron durante los días siguientes con los tires y aflojes sobre cómo se actuó a partir de la agresión registrada.

En ese contexto aparece este nuevo video con imágenes captadas por la cámara de seguridad de la Policía Federal, ubicada en la esquina de las calles Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Y muestran cómo un grupo de personas rompe el asfalto de la calle y arroja piedras y escombros contra oficinas del Senado. También se ve que una persona ingresa al despacho de la Vice para colocar un celular y grabar los incidentes.

“Grave”

“El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave”, posteó la titular del Senado desde su cuenta oficial de Twitter.

“Las siguientes imágenes corresponden a la cámara de seguridad de la Policía Federal ubicada en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en el exterior del Senado de la Nación”, explica Cristina.

“15.07. Los agresores arrojan bombas de pintura para señalar el objetivo: las ventanas del despacho de la Vicepresidenta”, precisa en el video sobre los incidentes ocurridos cuando la Cámara de Diputados comenzó el debate sobre el memorándum entre Argentina y el FMI.

En las secuencias siguientes, se muestra el momento en el que el ataque es filmado desde adentro del despacho. “15.12. Luego de desalojar el despacho, un colaborador de la Presidencia del Senado ingresa y coloca un teléfono celular sobre una mesa ratona para registrar el atentado desde adentro”, se agrega.

En el final, remarca que a las “15.21, a los 20 minutos de iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales” y el video exhibe el primer cordón policial que arriba a la Plaza de los Dos Congresos desde la calle Hipólito Yrigoyen.

Acusaciones

Días atrás, dirigentes cercanos a la Vicepresidenta como Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, le reclamó a Alberto Fernández un repudio más explícito sobre los incidentes y fue cruzado tanto por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti. Pero ayer, Larroque fue por más al acusar al sector del oficialismo liderado por el Presidente de intentar proscribir al kirchnerismo. “Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró. Y agregó: “Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”.