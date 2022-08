Alberto Fernández: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó esta noche una entrevista en el canal de noticias TN, en el que abordó los temas de agenda más importantes de la Argentina.

"Los datos de la macroeconomía son todos positivos, objetivamente es así. Argentina creció más del 6% en el primer semestre. Hemos creado 1.200.000 puesto de trabajo. Pero tenemos un problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente, básicamente al que hoy gana entre 80 y 100 mil pesos", manifestó en el comienzo de la nota el máximo mandatario.

"Entiendo que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina", manifestó respecto a la posibilidad de indultar a la presidenta en caso de que sea juzgada en el juicio por la causa Vialidad.

Recordó, asimismo, que "el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía", y señaló que "nuestra Justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

El presidente mencionó que el senador oficialista Oscar Parrilli aseguró desde Twitter que para la vicepresidenta Cristina Fernández se busca "justicia", "ni indulto ni amnistía", y que ese mensaje "fue retuiteado por Cristina". "Ustedes han hablado todo el día del indulto porque han logrado establecer una condena mediática", reprochó.

“No conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, pero sí digo que es de una debilidad todo lo que ha dicho. La lógica de que no podía no saber también se la aplicó a De Vido”, aseguró Alberto sobre el funcionario judicial.

🔴 EN VIVO | Alberto Fernández en A DOS VOCES: “Nisman se suicidó. Espero que el Fiscal Luciani no haga algo así” https://t.co/9VI8dNgQNt#AlbertoFernándezEnTN pic.twitter.com/638kEMg8bd — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 25, 2022

Qué dijo sobre Nisman

Consultado sobre la seguridad de Luciani ante la sensibilidad que despertó su irrupción pública y la condena contra Cristina Fernández, el Presidente eligió una controvertida comparación con Alberto Nisman que rápidamente repecutió en portales informativos y redes sociales.

“Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo lo que honestamente le regalaría (a Luciani) son algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite ‘justicia o corrupción’, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Mire, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa”, afirmó Fernández. Luego agregó: “Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Sobre Milagro Sala

Por otro lado, sostuvo que "siempre dijo" que la dirigente social Milagro Sala "no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención", y remarcó que "todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad".

"Hasta el día de hoy Milagro no tiene una sentencia firme, su sentencia está en situación de revisión en la Corte Suprema", manifestó, y añadió: "Lleva más de 7 años detenida, y el delito que le imputan es administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años".