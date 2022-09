El ataque a Cristina, en el mundo: cómo lo trataron los medios y los mensajes de apoyo que recibió

Las páginas web de los principales diarios europeos presentan esta mañana, entre sus temas principales, el ataque sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerca de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. La mayoría de las páginas acompañan la noticia con el video en el que se ve el momento en que el agresor, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, intenta gatillar el arma a apenas centímetros de la cabeza de la expresidenta.



Los reportes incluyen el mensaje posterior del presidente Alberto Fernández de condena del suceso y declaración de feriado nacional para la jornada de hoy y dedican también títulos aparte para narrar la detención del agresor y referencias a su perfil como exponente de un discurso de odio.



Los siguientes, son los principales encabezados de medios de España, Francia, Italia y Reino Unido:



"El Mundo" de España:



- Intento de magnicidio en Argentina: apuntan con un revólver a la cara de Cristina Fernández de Kirchner pero el arma se encasquilla.



- El presidente Alberto Fernández culpa al "discurso del odio" del ataque, perpetrado por un brasileño de 35 años que ha sido detenido.



- El hombre que intentó matar a Kirchner: apareció en televisión y seguía a grupos de odio.



- De 35 años e identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, en un control policial el año pasado se halló en su coche un cuchillo de 35 cm.



"El País" de España:



Detenido un hombre por intentar asesinar con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner.



El atacante, de nacionalidad brasileña, se camufló entre la multitud frente al domicilio de la vicepresidenta argentina para disparar contra ella.



Alberto Fernández: "Es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia".



Un hombre armado, que ya ha sido detenido, ha intentado asesinar con una pistola cargada a la expresidenta cuando esta llegaba a su domicilio en Buenos Aires.



"La Vanguardia" de España:



Atentado contra la vicepresidenta argentina.



Detenido un hombre por intentar disparar contra Cristina Fernández de Kirchner.



El individuo apuntó a la vicepresidenta argentina con un arma de fuego cargada cuando se celebraba una vigilia en su apoyo frente a las puertas de su casa.



Fernando Andre Sabag, el hombre que intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner.



El agresor de Cristina Fernández de Kirchner fue entrevistado por televisión un mes antes del suceso.



"Le Monde" de Francia:



Cristina Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, víctima de un atentado.



Un hombre intentó disparar, a quemarropa, a la vicepresidenta argentina, en Buenos Aires, la noche del jueves.



Se desconocen los motivos del sospechoso, detenido por la policía.



El presidente Alberto Fernández ha declarado feriado nacional.



"Le Figaro" de Francia:



Argentina: Detienen a un hombre que apuntó con un arma a Cristina Kirchner.



Varios canales de televisión difundieron la imagen de un individuo apuntando a la cabeza de la vicepresidenta argentina, cuando regresaba a su casa.



"La Repubblica" de Italia:



Argentina, Cristina Kirchner: pistola apuntada en la cara por un hombre que estaba entre los hinchas. "Apretó el gatillo, el arma no disparó"



La vicepresidenta caminaba hacia su casa. Presidente Fernández: "Fue un intento de asesinato". El atacante es arrestado



"The Guardian" de Reino Unido:



Cristina Fernández de Kirchner: arresto tras intento de tiroteo contra vicepresidenta argentina.



Fernández de Kirchner saludaba a sus simpatizantes cuando un hombre se le acercó y le puso una pistola en la cara.



"The Times" de Reino Unido:



La vicepresidenta de Argentina escapa por poco del "asesinato".



Cristina Fernández de Kirchner caminaba entre la multitud cuando un hombre le puso una pistola en la cabeza.

El apoyo de los presidentes y ex presidentes a Cristina

El ex presidente brasileño y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da SIlva expresó su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que el odio amenaza a la democracia en la región sudamericana. "Toda mi solidaridad a la compañera Cristina, víctima de un fascista criminal que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios escapó ilesa", dijo en sus redes sociales, desde Belém, donde participó de un acto de campaña electoral.

Por su parte, el ex presidente boliviano Evo Morales condenó que el "cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana Cristina Fernández de Kirchner" y aseguró que "la derecha criminal y servil al imperialismo no pasará" en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo esta noche que el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "merece el repudio y condena de todo el continente". "El intento de asesinato a la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente".

El presidente uruguayo Lacalle Pou escribió: "La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado", mientras que Pedro Castillo, mandatario de Perú, se expresó: "Toda mi solidaridad con la vicepresidenta @CFKArgentina y el pueblo argentino. El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia".

"Condeno los hechos registrados contra la vicepresidenta Cristina Fernández y envío la solidaridad del Ecuador al Gobierno argentino de @alferdez. Creemos en la democracia y la paz. Rechazamos el odio y la violencia", escribió, por su parte, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.

"Desde Cuba, consternados con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos", manifestó el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, el Gobierno de México manifestó su solidaridad con la vicepresidenta mediante un mensaje publicado en la misma plataforma por la Secretaría de Relaciones Exteriores: "El Gobierno de México expresa su preocupación por los hechos ocurridos hoy en Buenos Aires, al tiempo que expresa su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y con el pueblo y Gobierno de esa nación". También el canciller Marcelo Ebrard manifestó desde su cuenta personal "la solidaridad más completa de México con Cristina Fernández y el Gobierno de la República Argentina".