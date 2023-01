Balbo: del rol de Ascacibar a la importancia de los referentes

Cada vez falta menos para el estreno por los puntos ante Tigre, en el cual Estudiantes intentará plasmar las buenas sensaciones que genera un equipo que se ha reforzado muy bien de mitad de cancha para adelante, con regresos que entusiasman tanto puertas adentro como puertas afuera.

Y ante esto, Abel Balbo realizó un balance de lo que fue una preparación que comenzó allá por el 5 de diciembre del año pasado y que culminó el sábado por la noche con el triunfo por 2 a 0 ante Independiente del Valle, último campeón de la Copa Sudamericana.

“Las sensaciones son muy buenas. El equipo hizo un muy buen partido”, afirmó en cuanto a la victoria en “La noche del León”. “Lo que más me da tranquilidad y buen esperar es que jugamos contra un rival de mucha jerarquía. Y que el equipo nuestro tiene todavía un margen para mejorar enorme”, avisó. “Todavía cometemos errores en situaciones y que es normal. Llevamos tres partidos jugados nada más. Los equipos se hacen sólidos y se hacen fuertes a través de los partidos. Y el del otro día es un partido que nos va a ayudar a dar un pasito más hacia adelante para corregir algunas otras cosas”, completó.

En ese encuentro, el primero de Santiago Ascacibar con el equipo, el Rusito se ubicó por delante de Jorge Rodríguez y como medio en la línea de tres volantes, detrás de los dos puntas, algo a lo que Balbo también hizo referencia, dejando en claro que esa será su posición en el Pincha 2023.

“Juega ahí porque nosotros jugamos 4-1-3-2. Él hace un pressing alto y él juega en esa posición, detrás de las dos puntas”, afirmó. “Aprovechando la capacidad que tiene de recuperación de pelota, yo creo que va a ser una de las armas importantes para nosotros para poder robar ahí y estar al lado del arco para hacer el gol”, completó el entrenador.

Si bien el encuentro ante Independiente del Valle fue el mejor de los suyos en la preparación, Balbo confía en que el equipo pueda seguir creciendo, algo que le permitirá ser un “dolor de cabeza para muchos”.

“Si logramos cerrar los partidos en cero, Estudiantes va a ser un dolor de cabeza para muchos”

“Espero que sigamos mejorando”, remarcó. “Es importante ganar. No por la importancia del partido, sino porque te permite trabajar mejor. Te da confianza”, destacó en cuanto a la victoria del sábado. “Nosotros le estamos proponiendo al equipo una idea nueva, una idea distinta a la que estaban acostumbrados a jugar. No es fácil. El cambio es bastante grande. Es completamente distinto a cómo jugaba Estudiantes el año pasado. Y eso lleva un poquito de tiempo”, aclaró. “Pero estoy feliz. Tenemos mucho todavía para mejorar. Hay algunos jugadores que todavía necesitan jugar. El caso de Guido. El mismo Santiago. Todavía están lejos, porque Santiago vino jugando muy poco. Guido viene de dos meses prácticamente sin jugar. Hay varios jugadores que todavía no están. Pero cuando lleguemos al top, yo creo que vamos a ser un equipo mucho más fuerte, sólido”, confió. “Un equipo que va a hacer muchos goles. Yo pienso que este equipo va a hacer muchos goles. Tiene facilidad para crear situaciones de gol y tiene jerarquía. Estamos cometiendo errores normales de precisión en este momento. Por eso la parte más importante ahora es terminar con el arco en cero. Si nosotros logramos cerrar los partidos en cero este año, pienso que Estudiantes va a ser un dolor de cabeza para muchos”, analizó.

Para ello, Balbo y su cuerpo técnico entienden que es fundamental el rol de los referentes. Y Estudiantes tiene a varios en un plantel que el DT describe como “muy competitivo”.

“Creo que tenemos un equipo muy competitivo. Estoy muy contento con el equipo que Estudiantes puso en mis manos. Esto me da mucha alegría y me da, lógicamente, un sentido de gran responsabilidad. Yo creo que podemos lograr cosas importantes”, afirmó antes de referirse al rol de quienes deben marcar el camino a los más chicos.

“Vamos a ser competitivos y vamos a estar hasta el final ahí arriba”

“Tengo la suerte de tener referentes que son ejemplo para los más jóvenes. Para un entrenador, tener referentes que sean positivos, referentes buenos, que sean ejemplos, eso te da un rumbo bueno o malo”, consideró. “Los referentes para mí son fundamentales. Son los que te ayudan a construir un gran equipo o que te hacen de un equipo un desastre. Gracias a Dios tenemos muy buenos”, indicó.

La idea del actual cuerpo técnico difiere bastante de la del anterior, por lo que Balbo entiende que el proceso de adaptación va a llevar un tiempo más.

“Jugamos distinto. Atacamos con mucha gente. Lo que implica también tener un equipo muy corto”, explicó el exdelantero de la Selección Argentina. “Yo utilizo reglas defensivas que son muy precisas y que todavía las tienen que aceitar. Por ejemplo la marcación de contacto dentro del área. Cuando hay igualdad o superioridad numérica, hay que marcar al hombre. Y en el gol que nos hace Peñarol, eran tres contra uno y se nos escapó”, recordó. “Pero es normal que pase, esto va a llevar tiempo. Y cuando empiecen a agarrar este tipo de reglas, cada vez va a ser más sólida la fase defensiva. Va a ser mejor. Y después nosotros el gol lo vamos a hacer porque tenemos facilidad para hacer goles”, completó.

Más allá de los nombres y del deseo de pelear, el entrenador no contempla la palabra fracaso.

“A mí no me gusta”, aclaró. “De todas maneras, cuando uno trabaja bien y se hacen las cosas bien, se puede hablar de un mal resultado. Fracaso es una palabra que para mí no corresponde”, continuó. “Creo que tengo una gran oportunidad de tener un equipo muy competitivo. Tenemos tres competiciones que creo que van a ser difíciles, pero yo pienso que tenemos las posibilidades. Es mí mentalidad. Lo primero que pensé cuando me dijeron que tenía la posibilidad de venir a Estudiantes fue que iba a dirigir a un equipo donde iba a poder ganar algo. Es mi manera de pensar. Soy una persona muy competitiva y muy optimista”, agregó. “Pienso que tenemos un equipo para pelear todo. Podemos ganarlo como no. Pero que vamos a ser competitivos y vamos a estar hasta el final ahí arriba, de eso estoy convencido”, concluyó.