El peligro en bici: los ciclistas ya tienen su mapa de riesgos

Las temibles estadísticas de siniestros viales ya dan lugar en la Región a la elaboración, entre ciclistas, de una especie de mapa de riesgos que identifica a varias avenidas y rutas donde hay que extremar la atención o conviene evitar, según indican referentes de la actividad a nivel recreativo y deportivo.

Están en la lista las calles 137 y 44, las rutas 11 y 36, y los caminos Centenario y Belgrano.

Guillermo, un ciclista de La Plata, regresaba desde Magdalena pegado a la línea blanca de la ruta 11 y una camioneta lo pasó a menos de medio metro de distancia. “No hay banquinas, tampoco venía ningún auto de frente, pero no le importó darme la distancia que debería para no poner en riesgo mi vida”, contó el ciclista para reflejar uno de los tantos peligros al que queda expuesto en las calles, avenidas y rutas de la Región.

El ciclista opinó que en la sociedad está “infravalorada” la vida. “En la calle el que maneja un vehículo no toma conciencia del daño que puede hacer, en la mayoría de los accidentes el que maneja el auto sale ileso y el ciclista pierde la vida”, sostuvo.

Luis Vázquez, fundador del grupo de ciclistas La Loma indicó que en La Plata debe haber unas 400 mil bicicletas y durante los fines de semana salen a pedalear cerca de 50 mil ciclistas. Según su opinión, La Plata no está preparada para semejante número, ni en cuanto a infraestructura, ni en materia de educación.

“Los fines de semanas casi todos quieren ir hacia los caminos rurales, pero para llegar deben recorrer no menos de 10 kilómetros por calles de mucho tránsito”, dijo el ciclista.

ZONAS PELIGROSAS

Según su experiencia, las zonas de mayor cantidad de accidentes viales son avenida 137 porque, aunque tiene una bicisenda, hay tramos en los que está obstruida con carteles; la ruta 11; el Camino Centenario; el Camino Belgrano; la zona del Parque Ecológico y el Parque Pereyra Iraola -se le agrega el problema de los robos, la ruta 36 y la avenida 44.

“Hay muchos grupos de ciclistas, algunos hasta llegan a hacer salidas de 400 personas y no siempre se pueden controlar, van uno al lado del otro, algunos no hacen caso a nada”, agregó Vázquez.

Como herramientas de seguridad el ciclista mencionó que antes se circulaba en fila, con ropa clara para ser visible a la distancia y siempre con casco. Además, se brindaban charlas técnicas.

“Hay mucha cantidad de autos, mucha cantidad de bicicletas y se ven irrespetuosos de ambos lados. Cuando uno va en bicicleta y frena ante un semáforo se siente un tonto porque nadie lo hace. Es todo una cuestión de educación”, apuntó Vázquez.

Destacando que la educación es fundamental para que las calles dejen de ser una selva sin ley, el ciclista recordó que cuando iba a la Primaria se recibía la visita de inspectores de tránsito que instruían sobre las normas viales.

“Por la Ciudad no ando más en bicicleta. Es muy peligroso. Se ve gente que no respeta la derecha, no usa casco, ni se hace los controles de rigor para saber cuánto pueden pedalear”, concluyó Vázquez.

Algunos ciclistas consultados por este diario destacaron que en las calles observan el malestar de los automovilistas por el sector del carril que ocupan donde no hay bicisendas.

También se marcó que es usual que se maneje con el teléfono celular en la mano, que no se utilicen correctamente las luces de giro o las balizas, todas conductas que pueden desencadenar accidentes viales.

MAL ESTADO DE CALLES Y RUTAS

“Pasa seguido que un vehículo se me adelanta para estacionar o doblar delante mío. También es preocupante el mal estado de las calles y rutas”, dijo un ciclista del grupo Cicloturismo La Plata.

A modo de autocrítica se mencionó que muchos ciclistas no utilizan casco para circular o usan auriculares, algo con lo que disminuye la percepción del entorno y del potencial peligro por no estar atentos.

Los malos hábitos de los peatones también se consideraron motivo de accidentes cuando no cruzan por las esquinas o no observan si está por pasar alguien.

En todos los grupos de ciclistas se informó que el uso del casco es obligatorio en todas las salidas y que las bicicletas deben contar con luces y detalles refractarios.

También se remarcó que se debe respetar todas las normas de tránsito.

ENDEMIA PLATENSE

Un informe de la ONG Corazones Azules Argentina indicó que en 2022 hubo 57 muertes viales en La Plata.

Se informó que en el transcurso de 2022 en La Plata se registraron 57 víctimas fatales a causa del tránsito. Hubo 13 casos más con respecto al 2021, año en el 44 personas perdieron la vida en la Ciudad. De las 57 víctimas, en moto hubo 34, en autos 14 y 3 iban caminando o en bici.

“Una vez más la capital bonaerense se transforma en la capital de la inseguridad vial”, señaló el titular de la ONG, Pedro Perrotta.

Para contrarrestar los riesgos se propuso que se incremente los controles en las calles y trabajar en la prevención con campañas educativas.