El Arzobispo platense criticó a Milei por sus ataques al Papa

“Las agresiones de (Javier) Milei al Papa Francisco hablan más del señor Milei que del Papa Francisco. Siempre se puede pensar distinto, la diversidad nos enriquece, claro, pero creo que sus expresiones fueron altísimamente negativas”, dijo el Arzobispo platense Gabriel Antonio Mestre en la entrevista que concedió a EL DIA.

Como se sabe, el candidato libertario en fecha reciente formuló duros ataques al Pontífice argentino, ya sea a través de declaraciones periodísticas o por las redes sociales. En una de esas ocasiones lo llamó “representante del maligno en la Tierra”, “jesuita que promueve el comunismo” y “personaje impresentable y nefasto”.

Mestre cuestionó esas expresiones de Milei que revelan, dijo, “una actitud intolerante contra una figura religiosa mundial, a la cual adhiere la inmensa mayoría de los católicos”, entre ellos los de nuestro país. Cabe recordar que ya en febrero de 2022 Milei había iniciado sus ataques, cuando dijo que Francisco “siempre está parado del lado del mal”.

El prelado respondió también a interrogantes formulados sobre las futuras elecciones; los candidatos en danza para los comicios del 22 de octubre; la creciente pobreza en la Argentina; las alternativas sobre la visita o no del Papa Francisco al país; la situación que presenta hoy la educación privada; si va a continuar con los lineamientos marcados por su antecesor Víctor “Tucho” Fernández y, entre otros de los temas, a marcar su posición sobre el crítico problema que está planteado en la Ciudad para el comercio legal, jaqueado por los impuestos y por la creciente venta ilegal en calles, plazas y paseos.

Asumido al frente de la Curia platense el 15 de septiembre pasado en una ceremonia realizada en la Catedral, luego de desempeñar el mismo cargo en Mar del Plata, de donde es oriundo, Mestre viene dando sus primeros pasos en La Plata, una ciudad que “en lo que voy percibiendo -dijo- tiene su veta racional y también su veta emotiva, una ciudad que está influida en forma creciente por la globalización. En este último sentido creo que La Plata y Mar del Plata se están pareciendo”.

Amable, desestructurado en sus formas, ante cada interrogante que se le plantea medita unos segundos y elige caminos dialoguistas y buscando alejarse de rispideces. Una de sus actividades físicas predilectas, además de caminar, es la natación. A la que decidió practicar en nuestra ciudad en una pileta “neutral”, según señaló. “Alguien me dijo que podía ir a las piletas de Estudiantes o de Gimnasia, pero no quiero meterme en ningún lío...”. Sabe perfectamente que en esa grieta candente no debe tomar partido. Además, es hincha de Boca.

LA POBREZA

-El problema de la pobreza en la Argentina resulta ser uno de los datos más urgentes y dramáticos...

- La pobreza es un tema realmente preocupante en la Argentina desde hace varias décadas y que se ve agudizado en estos últimos años. Los indicadores de los distintos organismos sean oficiales o privados, consultoras, dan datos sustancialmente coincidentes, muy preocupantes y serios. La pobreza estructural por un lado, los nuevos pobres, personas de la antigua llamada clase media que no están llegando a fin de mes fundamentalmente por la complicación de la inflación y por otro lado la realidad de la indigencia.

- Existen datos estadísticos muy graves sobre cómo afecta esta crisis a la infancia de nuestro país.

- Sí, esto afecta de una manera seria y puntual, muy particularmente a los niños y niñas, pero así también a los adultos mayores. Son datos que hay que tener presente, que no son superficiales y que reclaman una actitud de compromiso de parte de todos los organismos gubernamentales, tanto del orden municipal, provincial y nacional. Sobre todo de este último, de manera particular, ya que es donde debería estar el abordaje más integral para tratar de generar condiciones de dignidad laboral, de salarios realmente justos, para que esto no sea una cuestión tan delicada como lo es.

“Estoy convencido de que sería muy bueno que el Papa visite la Argentina el año próximo”

LAS ELECCIONES Y LA VISITA DEL PAPA

- ¿Cuál es su visión sobre los candidatos, los desafíos y las principales preocupaciones que pueden generar las elecciones del próximo 22 de octubre?

- Los pastores, es decir los sacerdotes, nunca promocionamos a un candidato partidario, para no condicionar la libertad de elegir de nuestro pueblo. Lo que sí debemos hacer es recordar los valores esenciales que se juegan en la elección de uno u otro candidato. La Doctrina Social de la Iglesia recuerda algunas premisas que debemos tener presentes a la hora de optar por uno u otro candidato: trabajo, integración, desarrollo, justicia social, república, educación. Esas condiciones deben ser ponderadas en el marco de la cultura, del diálogo y del encuentro, como nos lo recuerda continuamente el Papa Francisco.

- Existieron distintas versiones sobre si el Papa Francisco visitará o no a nuestro país. Fueron como marchas y contramarchas, de modo que sigue la duda sobre ese tema.

- Estoy convencido de que sería muy bueno que el Pontífice visite a la Argentina el año próximo, tal como se lo ha sugerido en algún momento. Creo que sería recibido de manera afectuosa y positiva por la mayoría de los argentinos. Evidentemente hay cuestiones organizativas -y fundamentalmente diplomáticas- que habrá que tener presentes para posibilitar esa visita el año que viene.

- Desde algunos sectores se comenta que no sería bien recibido…

- En las visitas de todos los Papas anteriores a distintos países se han presentado estos mismos problemas.

- Su antecesor en la Curia platense, Víctor Fernández, dejó una impronta si se quiere novedosa. ¿Usted va a continuar con los lineamientos del anterior arzobispo?

- Voy a continuar con esos lineamientos, dado que él buscó actualizar con claridad el Evangelio de Jesús, en la línea que hoy marca el querido Papa Francisco. Fundamentalmente la que define el documento papal “Evangelii Gaudium” (La alegría del Evangelio).

- La enseñanza privada está atravesando una crisis económica muy grave y asfixiante, a partir de una situación económica que coloca a las instituciones al borde del cierre. Ya algunas escuelas cerraron.

- Es un tema complejo que involucra muchos asuntos y que requiere un diálogo, sereno y profundo a la vez, con las autoridades correspondientes. La realidad de la inflación galopante genera serias dificultades a las escuelas privadas, sean católicas como no confesionales. Hay que abordar, obviamente, otra diversidad de cuestiones, de modo en que insisto en que se debe dialogar y buscar caminos de consenso.

LA VENTA ILEGAL

- En La Plata se presenta el fenómeno de la venta ilegal. El comercio legal se ve jaqueado por los impuestos y, además, por esa venta informal.

- Obviamente que no conozco el tema a fondo, dado que hace pocos días que estoy en la Ciudad. Sin embargo, creo que frente a esta situación compleja hay que buscar y guardar un delicado equilibrio. Por un lado, que se cumpla con lo que dice la ley. Por el otro, en un contexto de tanta vulnerabilidad social hay que también tener presentes los principios que explican la economía popular e informal. Esto implica mucho diálogo, buena gestión y poder sentar a la mesa a todos los actores involucrados.