El celular de “Chocolate” habría aportado “mucha información”

La pericia duró casi tres horas y en ese lapso un perito de la Suprema Corte extrajo “información valiosa”, según trascendió, del celular de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ platense que fue detenido con 48 tarjetas de débito en su poder de empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

“Se bajó todo el contenido y se hizo una copia de seguridad”, confirmaron fuentes judiciales.

La intervención sobre el teléfono de Rigau había sido solicitada hace varias semanas por la fiscal Betina Lacki, pero la defensa del imputado y detenido logró frenar el trámite en varias oportunidades.

Los abogados de Rigau pidieron ayer la presencia de un perito de parte en la apertura del teléfono. El profesional designado planteó que se le diera un plazo para aceptar la designación (hasta el martes), pero de todas formas el trámite judicial se cumplió. Ahora, según trascendió, los abogados de Rigau, Miguel Molina y Alfredo Gascón, buscarán impugnar la pericia realizada.

Ese planteo generó demoras en el peritaje, que recién arrancó cerca del mediodía.

El perito descargó la información del móvil y realizó una copia de seguridad del contenido. El resultado estará después de las elecciones. La fiscal pidió detalles de las llamadas entrantes y salientes que hizo el puntero peronista con la premisa de establecer que ruta podría tener el dinero que “Chocolate” extraía de los cajeros automáticos.

Mientas tanto, la causa sigue avanzando. El miércoles volvieron a declarar algunos de los 48 dueños de las tarjetas de débito secuestradas en el Banco Provincia. Cuando la causa se anuló, ya habían declarado 16 personas. La mayoría dijeron que lo conocían a Rigau y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta. “Es inverosímil todo lo que dicen”, señalan en la Justicia.

Rigau fue detenido en los primeros días de septiembre en los cajeros de 7 y 54. En una bolsa negra guardaba más de $1,2 millones, tickets de las extracciones y 48 tarjetas de débito.

Tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos de aproximadamente $500.000. Son contratados tanto en el bloque del Frente de Todos y del Frente Renovador como en el de Juntos por el Cambio. Y se presume que la mayoría eran empleados “fantasmas”.

En ese contexto, el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, solicitó el jueves ser querellante en la causa que investiga a Rigau a través de un documento firmado por el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez. De esta forma, podrá tener acceso al expediente como particular damnificado.

Declaró el denunciante

En tanto, el hombre que denunció a “Chocolate” ratificó la declaración que hizo ante un agente de seguridad, la cual permitió detenerlo. En este marco, aseguró que lo denunció porque no le quiso dar $100.

“Yo le pedí, aunque sea $100, pero me dijo que no tenía nada. Me dio bronca, primero pensé en pegarle pero después fui directamente y le avisé al de la garita de la plaza”, confesó en referencia al personal de Control Ciudadano de la Municipalidad.

El denunciante, identificado como Alfredo Hernán González, de 34 años, vive en situación de calle y solía dormir en el cajero de la calle 7 y 54, donde “Chocolate” Rigau sacaba el dinero de las 48 tarjetas que tenía en su poder.

“El día que agarraron a Chocolate, yo estaba ahí descansando y vi que iba para todos los cajeros, le pedí para comer y me dijo que no tenía nada. Me calenté y me fui para la garita y lo agarraron con un montón de plata. Yo le grité ‘ah viste tránsfuga’”, agregó en su declaración, de acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas.

