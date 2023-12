Piden la detención del “Teto” Medina tras ser procesado por abuso sexual

A un mes de que la Justicia procesara a Marcelo ‘Teto’ Medina por abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas con armas de fuego, la causa sigue avanzando. El conductor, que está en libertad, enfrenta una posible pena de 35 años. Ante ese contexto, el abogado de la víctima considera que existe riesgo de fuga y dijo que pedirá su detención.

Cabe recordar que la todo comenzó tras el fallo adverso contra Medina, acusado por su ex pareja, Mónica Fernández. La defensa del conductor apeló el procesamiento, pero la cámara lo rechazó y dictaminó que deberá ir a juicio. En ese sentido, ante una pena tan grande, la Justicia le pidió al juez que revise su decisión y fundamente por qué el hombre está en libertad en esta situación.

Al respecto, el abogado Alejandro Cipolla dialogó explicó ante los medios: “Está por definirse la detención, ya que la cámara revocó y pidió que el juez explique por qué tiene que estar en libertad. Pero lo procesó y confirmó, es decir la pena puede ser de 35 años. El riesgo de fuga posee una estrecha relación con la pena, que en estos casos es lógico que trate de eludir la prisión”.

Como extra, en caso de que el juez no lo determine inmediatamente, el letrado también pedirá la detención: “Hoy mismo voy a presentarla para que mañana ya entre, pero más allá de eso lo tiene que resolver, pero para reforzar los argumentos de la cámara voy a solicitar la detención hoy mismo y entrará mañana a las ocho de la mañana cuando abra el sistema judicial”.

En 2019, Mónica Fernández, la ex pareja de Marcelo “Teto” Medina que lo denunció por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego, brindó detalles estremecedores de la fuerte experiencia que vivió con el ex Videomatch. La ex del panelista, que ya había dicho que él la obligaba a consumir cocaína y la orinaba durante la noche, agregó: “Él me llamó ciento noventa y tres veces seguidas para masturbarse”, reveló. “Había abusos con otras cosas, con otros aparatos”, también denunció.