Los dos momentos más calientes de la sesión: cruces con la oposición y gritos a los jueces de la Corte

El discurso con el que el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa tuvo dos momentos muy calientes que llegaron casi sobre el cierre, cuando se refirió a los fondos coparticipables y a la Corte Suprema de Justicia.

Tras definirse como "orgullosamente porteño", y decir que "amo esta Ciudad, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la Patria donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. No queremos perpetuar tanta injusticia", se generó el primer cruce.

El jefe de Estado aseguró que la Corte "le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país", en relación al fallo que dictó en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y afirmó que "la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible".

"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país", cuestionó el mandatario.

Fue en ese momento en que se escucharon silbidos y gritos de parte de los legisladores de la oposición y un encendido cruce con el diputado Fernando Iglesias. "¿Está bien?", le preguntó irónico el mandatario al legislador, a lo que de inmediato agregó: "Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, me enorgullece", sin que se escucharan los insultos.

En ese contexto, indicó que "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas por una ley convenio firmada por las provincias y el Estado nacional. CABA no forma parte de esa ley convenio. No tiene derecho sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la administración del Poder Ejecutivo y no puede ser sustituida por otro poder de la República", dijo elevando la voz y señalando hacia donde se encontraban el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz.

Y continuó con las críticas hacia los integrantes de la Corte al decir que "no pretendo descalificar a la totalidad del Poder Judicial por la conducta de algunos de sus miembros. Pero no podemos seguir mirando impávidos como las disputadas palaciegas desatadas en la Corte por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles", además de asegurar que "miembros de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios".

"Hace años que venimos denunciando connivencia de la Justica, los medios de comunicación y políticos de la oposición", agregó, aunque aclaró que "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia". "Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso".

Y en ese marco fue que señaló que la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió una condena “en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”. “Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. 'No pudo no haber sabido' sostienen (los magistrados)”, señaló, remarcando que "cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso", y que, "al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones”.