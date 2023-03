Rodríguez Larreta sobre las PASO: “Todos tienen derecho a presentarse”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó ayer nuestra ciudad, en el marco de una recorrida que viene realizando por distintas ciudades de la Provincia y del país, en el marco de su precandidatura a presidente de la Nación. En un descanso que se tomó para almorzar con el intendente, Julio Garro, dialogó con EL DIA y definió que la inflación debe ser atacada con “un plan integral”, igual que la inseguridad. Sobre las PASO en el nivel municipal y la ingeniería electoral que planteará Juntos por el Cambio, el alcalde opinó que en los distritos “todos tienen derecho a presentarse” para competir.

El mandatario definió a la inflación como el problema más urgente de la Argentina y afirmó que, si es electo presidente, se ocupará de bajarla con un plan integral. “No hay una medida mágica, hay que tener un plan que incluya gastar menos de lo que tenemos”, explicó. Y exclamó: “Vamos a frenar la emisión. Vamos a dejar de usar la maquinita”.

En ese marco, mencionó los economistas con los que dialoga dentro de su equipo: Hernán Lacunza, Martín Redrado, Carlos Melconián, Martín Lousteau, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, entre otros.

Rodríguez Larreta contó que, en sus recorridas, la gente le plantea su preocupación por la inseguridad. Y, al respecto, consideró “una vergüenza” que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “se peleen por los gendarmes”.

Y opinó: “Hay que trabajar en el corto plazo. Mi propuesta es que las Fuerzas Armadas se ocupen del control de las fronteras y mandar a los gendarmes a la calle. Se puede mejorar la seguridad, no nos vamos a rendir”, añadió. Y afirmó que la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente “los índices del delito más bajos de la historia”.

En la Provincia, dijo, debe actualizarse a la Policía Bonaerense, dotándola de equipamiento, formación y cámaras de seguridad.

AÑO ELECTORAL

Respecto a sus aspiraciones para ser precandidato a presidente, Larreta lanzó: “No me comparo con nadie. Yo estoy preparado, laburo, tengo una energía infinita. Hasta el más opositor reconoce la transformación que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Ofrezco trabajo y dedicación, que es lo que necesitamos: me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche”.

Consultado sobre la interna de Juntos por el Cambio, evitó anticiparse a las definiciones que se implementen con el cierre de listas previsto para el 24 de junio. Mientras este fin de semana se espera que vuelva a reunirse con el expresidente Mauricio Macri, ironizó: “No se van a definir candidatos en esta reunión, falta mucho”.

Larreta y Macri se reunirán hoy para analizar la interna en el PRO por las candidaturas

Sin embargo, sí opinó sobre la competencia en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, dijo que “PASO hay en todos lados, es legal. Después hay que ver quién se presenta”. Pero enfatizó: “Derecho tiene el que quiera. En capital federal también. No vamos a prohibir a ninguno que se presente”.

Larreta sentó así su posición frente a los planteos que vienen realizando intendentes de la Provincia, que sostienen que permitir la competencia en todos los niveles de gobierno, desafía la territorialidad en los lugares donde gobierna Juntos.

En otro orden, el alcalde se refirió al fallo de la Corte Suprema que ordena al gobierno nacional a restituir los puntos de coparticipación que le fueron quitados a la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia.

“Hasta ahora, no pagaron. El presidente (Alberto Fernández) no cumple el fallo de la Corte. A pesar de eso, yo cumplí mi promesa de eliminar impuestos que había añadido si el fallo era favorable a la Ciudad. Y en lo que me comprometí, cumplí”, finalizó.