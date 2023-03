Un dato de la autopsia al cuerpo de Agostina Jalabert es clave para saber si fue femicidio

Sigue la conmoción por la muerte de la modelo e influencer Agostina Jalabert, la joven encontrada sin vida en Playa del Carmen el pasado 18 de febrero y que tuvo un fuerte vínculo con La Plata, tal como informó ayer EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-2-3-17-10-una-tragedia-en-mexico-que-retumba-y-golpea-en-la-plata-policiales). En medio del dolor y las dudas por su fallecimiento, la familia avanza con el pedido de que intervenga Cancillería argentina para determinar si su deceso fue consecuencia de un femicidio. De acuerdo a sus testimonios, todo apunta a que la clave está en los resultados de la autopsia hecha a pocas horas del hallazgo del cuerpo.

Según indicó Edgardo Jalabert, padre de la joven, en una entrevista con el canal TN, recibieron el primer informe de los estudios y allí la médica "confirma el femicidio ya que hay varios elementos que lo comprueban".

De acuerdo a lo estimado por el examen preliminar realizado al cuerpo de Agostina, "hay signos de lesiones de todo tipo" señaló Jalabert, por lo que insisten ante la Justicia mexicana para que el hecho se investigue como un posible crimen atravesado por la violencia de género.

"Hay elementos suficientes que demuestran que, como en cualquier lugar normal del mundo, pudo haber sido demorado. Ahora se fue y no sabemos su paradero. Nunca se comunicó con nosotros para dar una explicación, siendo la persona con la que convivió los últimos dos meses. El único dato que tenemos es que el padre vive en México, pero me dijeron que se fue a Canadá o a Nueva Zelanda" manifestó el papá de la influencer sobre el destino de Juan Manuel Reverter, a quien la familia acusa de ser quien habría asesinado a la chica.

Edgardo Jalabert también hizo una fuerte crítica: "Si entrás en un lugar y hay una persona con otra que está fallecida, tendrían que al menos llevarlo demorado, pero en vez de eso lo llevaron a un hotel y después lo liberaron. Me dijo Candela (la hermana de Agostina) que este personaje tenía lesiones en la cara, pero no se activó ningún protocolo". Según explicaron desde la familia, si bien intentaron dialogar con el hombre no han podido establecer comunicación con él para saber cómo se dieron las cosas la noche de la muerte de la modelo. Es por ese motivo que sospechan que tuvo que ver en desenlace.

Por eso los Jalabert intentan determinar cuál es el paradero del joven en las últimas horas, de quien tenían información que planeaba irse de México en medio del avance de la causa. El seguimiento de sus pasos indica que, actualmente, el joven estaría en Canadá o Nueva Zelanda, según testimonios de allegados.

Su vínculo con La Plata

Tal como informó EL DIA, la muerte de Agostina Jalabert se ha convertido en un tema a nivel nacional que estremece y provoca injusticia. Tanto en redes sociales como en otras plataformas, familiares, amigos y allegados de la joven han publicado sobre cómo era en vida y se han expresado pidiendo justicia.

En este contexto, durante las últimas horas se supo que la modelo hallada muerta tuvo un importante paso por La Plata, entre los años 2014 y 2017. Oriunda de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, Agostina habría incluso estudiado dos carreras en la Universidad de La Plata.

El vínculo con nuestra ciudad fue tal, que, según pudo confirmar EL DIA, su hermana Candela -quien la halló muerta- también se instaló varios años en La Plata. Tanto en su perfil de Facebook como de Instagram, la joven supo mostrar un cariño y aprecio importante por la Catedral de Plaza Moreno, y otros lugares de la Región que transitó durante su estadía.

Su paso por la ciudad de las diagonales fue tan importante que tras su estadía, y después de la pandemia, tomó la decisión de probar suerte en México donde primero comenzó a trabajar como modelo publicitaria, pero luego encontró su triste y trágico desenlace.