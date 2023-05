Domínguez define el once para una visita de riesgo a Defensa y Justicia

Luego de la intervención quirúrgica a Pablo Piatti por su lesión ligamentaria del cruzado anterior en la rodilla izquierda, Eduardo Domínguez espera por la evolución de Mauro Boselli para definir el equipo de Estudiantes que visitará el domingo a Defensa y Justicia por la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Piatti, comenzará con su etapa de recuperación que le demandará una inactividad no menor a los seis meses tras lesionarse en el partido ante Talleres, a los pocos minutos de ingresar en el complemento. En cuanto a Boselli, el delantero no estuvo presente en la victoria ante Vélez en UNO, ya que arrastra una sobrecarga muscular y optaron por darle descanso para no arriesgarlo.

LEA TAMBIÉN Operaron al Pincha Pablo Piatti de su lesión de rodilla: cuánto le demandará la recuperación

El goleador del Pincha se entrenó con normalidad en estos días y Eduardo Domínguez esperará hasta último momento para definir su inclusión o si espera una fecha más. Si Boselli regresa al equipo, Mateo Pellegrino perderá la titularidad con relación al último juego, mientras que el resto iría sin modificaciones.

En cuanto al panorama de lesionados, Guido Carrillo evoluciona en forma favorable de su desgarro, pero recién podría regresar en el partido del viernes 19 de mayo contra Banfield, en condición de local. Mientras tanto, Franco Zapiola se entrena sin inconvenientes, está recuperado de su lesión ligamentaria en el tobillo derecho. El mediocampista solo tuvo pocos minutos en el debut como técnico de Domínguez ante Huracán, luego estuvo en el banco con Gimnasia y Newell's sin ingresar y después se lesionó.

El plantel se entrenará mañana en horario matutino y ahí el DT tendrá más claro el panorama.