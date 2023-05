Cristina Kirchner: "Estamos ante un momento difícil, van a ser unas elecciones totalmente atípicas"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brinda una entrevista a la señal televisiva C5N, luego de confirmar que "no será candidata a nada" en las próximas elecciones nacionales. La exmandataria está en los estudios de C5N, en el ciclo Duro de Domar, que conduce el periodista Pablo Duggan.

En el comienzo de la entrevista, la Vicepresidenta rememoró: "Debe hacer 6 años que no piso un estudio de televisión. "Hacer política en los sets de televisión es fácil. En los tribunales y en un set de tv hacer política es lo más fácil que hay. Después en el Gobierno es más difícil. No debería ser así, por lo menos la política no fue así hasta 2015".

"Es injusto decir todo el Poder Judicial, pero el dispositivo que tienen, se convirtió en un dispositivo de persecución política y debilitamiento del peronismo", declaró. Sobre la Corte, Cristina afirmó: "La Corte se constituye en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto por el anterior Presidente. Debería preocupar a todos".

"Basta con una cautelar para suspenderme" aseguró Cristina Fernández de Kirchner, al ser consultada por las medidas ejecutadas por el Poder Judicial. Cristina hizo referencia al caso de de Tucumán y San Juan, al mismo tiempo que aseguró que "van por Formosa". "Estoy en libertad condicional, técnicamente. No es una frase que quede bien, pero es la realidad", explicó.

En ese sentido, Cristina aseguró que "La principal dificultad es el FMI" y también, en ese sentido, agregó que: "Las consecuencias del programa que impone el FMI toman el timón. Siempre fue así. Es un programa financiero el del Fondo".

Sobre el FMI, indicó: "Nadie habla de los dólares que entraron luego del acuerdo con el FMI. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central. El acuerdo del Fondo establece tasa de interés positiva. Y la toma de deuda dispara el proceso inflacionario".

"Estamos ante un momento difícil, pero van a ser unas elecciones totalmente atípicas", afirmó Cristina. Asimismo, la Vicepresidenta explicó que a comparación de las últimas elecciones presidenciales hubo dos posiciones claras, mientras que ahora hay tres alternativas. "El nuevo tercio es la bronca", aseguró.

"Me encanta Maslaton, no pienso en nada como él, pero me encanta", aseveró sobre el economista liberal que es panelista en el programa.

En un comunicado que difundió en sus redes sociales el martes pasado, la Vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".