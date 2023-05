Juega su última ficha a ganador

Con la obligación de ganar para albergar alguna mínima esperanza de continuar en carrera en la Copa Sudamericana, Gimnasia recibirá en el estadio Juan Carmelo Zerillo a Independiente Santa Fe de Bogotá en el último partido que el equipo de Chirola jugará como local en el Grupo G. El juego comenzará a las 19 y será arbitrado por el venezolano Ángel Arteaga quien estará acompañado en las líneas por su compatriota Tulio Moreno y por el boliviano Carlos Tapia. Christian Aleman, también de Bolivia, será el Cuarto árbitro mientras que en el VAR estarán Fernando Vejar y Leslie Vázquez, ambos chilenos. La televisación estará a cargo de ESPN y Star+.

El Lobo, que no ha sumado unidades por sus derrotas ante Universitario (0-1) y Goiás (0-2), más la caída en Bogotá 2 a 1 ante el propio Independiente Santa Fe en el quinto minuto de descuento, apuesta a una victoria ante los colombianos y a que la U termine de cortarse en el punta del grupo para poder aspirar a ese segundo lugar que permite una chance más al enfrentar al tercero de uno de los grupos de la Copa Libertadores. Es por ello que Sebastián Romero pondrá lo mejor que tiene ante el conjunto Cardenal.

Si bien el entrenador no confirmó los titulares para el compromiso de esta tarde, no podrá contar con Cristian Tarragona, quien en Mendoza sufrió una entorsis o esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que no le traerá mayores complicaciones (no es la rodilla operada el año pasado) aunque esté en duda para el compromiso del sábado por la mañana ante Sarmiento en el Bosque. El juvenil Ivo Mammini, quien lo reemplazó con goles en los partidos ante Argentinos Juniors y Tigre, jugará en su lugar. Además, Chirola podría cambiar en los laterales, con el ingreso de Bautista Barros Schelotto por Guillermo Enrique y con la chance de que Nicolás Colazo juegue en defensa por Matías Melluso y en función ofensiva Eric Ramírez será titular. Además debutaría como titular Leandro Mamut.

De esta manera, el técnico albiazul tocaría lo menos posible el equipo, apuntando tal vez a jugadores más desgastados físicamente y a tratar de volcar el juego por la banda izquierda, con la presencia de un delantero natural que le permita al equipo mayor capacidad de desborde y también diagonal hacia adentro. Más allá de que luego las posiciones en el campo obliguen a un desdoblamiento, Gimnasia saldría al campo de juego con un enganche (Lescano) y tres delanteros (Soldano, Mammini, Ramírez), en el marco -quizá- de un esquema 4-2-3-1.

Por su parte, Independiente no viene de la mejor manera ya que no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga colombiana. La derrota ante Millonarios derivó en la salida del entrenador Harold Rivera y su reemplazo por un viejo conocido de nuestro país, Gerrado Bedoya. Con su interinato, dejó pasar la chance de la clasificación al caer ante Once Caldas 3 a 1 en Manizales cuando dependía de sí mismo para poder clasificar, por lo que el exlateral de Racing fue duro con sus jugadores al hablar de “indisciplina táctica”.

En estas condiciones, el conjunto colombiano apunta todos los cañones a la competición sudamericana, en la que su derrota en Lima lo comprometió al punto de perder el segundo lugar del grupo a manos del equipo brasileño. Mientras tanto, el club busca nuevo entrenador y ya recibió la negativa del Director de Selecciones de Uruguay, Jorge Giordano y apunta a Santiago Escobar, quien fue dos veces campeón con Nacional de Medellín, hermano del recordado Andrés Escobar, asesinado tras la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 por un gol en contra.

El equipo colombiano no tendrá en nuestra ciudad a Kevin Mantilla y Johan Torres (ambos afectados a la Selección sub 20), al suspendido Wilfrido de la Rosa (acumulación de amarillas), al argentino Fabián Sambueza (suspendido por dos fechas por la roja ante Gimnasia) y Fabio Delgado, quien no integra la delegación que viajó a nuestro país. En cambio, podrá contar con el lateral Dairon Mosquera, ya recuperado de una lesión, y estará en la nómina el arquero José Silva, quien sería de todos modos suplente de Juan Espitia.

Cuando se enfrentaron triperos y leones en “El Campín” de Bogotá el pasado 18 de abril por la segunda fecha de la competición, Gimnasia hizo un muy buen primer tiempo y ganaba el partido con gol de Alan Lescano, sin embargo el conjunto local lo empató con gol del seleccionado juvenil Mantilla y lo ganó en la última pelota de la noche cuando un error en la salida albiazul generó el desacople defensivo que le permitió una sencilla definición a Hugo Rodallega para poner el 2 a 1 definitivo.

Para Gimnasia, el compromiso de esta tarde determinará su futuro en la Copa Sudamericana, ya que en caso de victoria quedará a la expectativa de las noticias que lleguen desde Brasil con el choque entre Goiás-Universitario. En caso de igualdad quedará virtualmente fuera de competencia, lo que será un hecho si el conjunto colombiano se alza con el triunfo, ya que desde lo numérico serán inalcanzables -al menos- tanto colombianos como peruanos. Y las visitas a Brasil y Perú serán solamente para cumplir con el calendario.