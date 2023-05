Ruido y hartazgo: vecinos denuncian descontrol nocturno

Los ruidos molestos siguen siendo uno de los reclamos que más recibe este diario por parte de los lectores, que en su mayoría pide una solución a los desmanes que se generan en la noche platense donde la música a todo volumen, los motores de los autos y los caños de escape de las motos impiden descansar durante todo el fin de semana.

En esta oportunidad, vecinos de la zona cercana a plaza Moreno contaron que ya no saben qué hacer para que desde la Municipalidad se solucione el tema de forma definitiva.

“Me la paso llamando a la Municipalidad los fines de semana. No pido que los chicos no se diviertan y salgan, pero esperamos que hagan estos bares en otro lado. A mi a la tarde también me gusta salir y tomarme una cerveza, pero esto es un descontrol”, denunció Ángela una vecina de la zona de 10 y 49 que se mostró angustiada.

“Hace 35 años que vivo acá y si me quiero mudar nadie me va a comprar el departamento con estos problemas. Tengo vidrios rajados y los de la vidriería me dijeron que estaban así por las vibraciones. Tuve que poner doble vidrio en las ventanas y así y todo no puedo dormir. Tampoco se puede trasnochar mirando televisión porque no se escucha. Te dan ganas de llorar, porque yo amo donde vivo, pero siguen habilitando boliches en pleno centro y es una lucha interminable, ¿Cómo pueden hacer eso?”, dijo la mujer y destacó que “ni la oposición del Concejo Deliberante nos recibe para apoyarnos para que se tome algún tipo de medida y yo voy a seguir denunciando”.

La vecina explicó también que hay fines de semana en los que se va a dormir a lo de su hija “pero no es justo para nadie. Para mí porque quiero estar en casa y tampoco para mi hija”. A su vez que enumeró la cantidad de nuevos espacios nocturnos que hay en el Centro de la Ciudad y no permite el descanso necesario.

“En 49 y 10 abrieron un boliche, en 10 entre 49 y 50 hay otros dos, en 11 y 49 inauguraron uno más y en 50, entre 9 y 10 hay dos cervecerías. El problema es que las madrugadas son un escándalo entre lso autos que pasan con la música a todo volumen, las motos que hacen explosiones y las peleas que se arman a veces”.

La vecina dijo que la única solución que le dieron desde la Comuna fue un número para hacer los reclamos cuando hay ruido molesto, “pero es una tomada de pelo. Cortan la diagonal 74 y el lío se va para otro lado. Tendrían que hacer un reglamento de poner los boliches en otro lado”, expresó.

En ese sentido, María Elena, otra frentista de la zona de 11 y 55 expuso que desde el jueves al domingo se tienen que “acostar a las 5 o 6 de la mañana porque no se puede dormir con las vibraciones que hay en la casa porque tengo un boliche del otro lado de la medianera”.

“La problemática es la misma de todos los vecinos del Centro. Tengo una carpeta armada, ya se iniciaron 3 expedientes desde noviembre de 2018 y estamos en las mismas condiciones. Hubo mediación, fui a la Defensoría Ciudadana, le entregué una carta en mano a quien está a cargo de la APR (Agencia Platense de Recaudación) que otorga los permisos a los boliches, hablé con la gente de Convivencia y Control Ciudadano y con una jueza del juzgado de faltas. Tengo rajaduras en las paredes y dos boquetes”, expresó la mujer.

“Empezaron a acustizar el año pasado recién, pero no hicieron un buen trabajo. Y tienen dos extractores que dan cerca de las habitaciones de mi casa, por lo que de jueves a domingo no se puede descansar”, puntualizó la frentista que está desesperada por la imposibilidad de tener la oportunidad de dormir cuando quiere.

La misma vecina contó que colocó carteles “escrachando a funcionarios municipales por no accionar ante las denuncias. Ya no sabemos qué hacer, porque es insalubre. Nos agarra una desesperación, que se termina perdiendo el control. El boliche ya ha tenido un juicio, pero el juicio ellos lo pagan y siguen haciendo la de ellos. Yo quiero la solución porque quiero tranquilidad. No quiero que clausuren el lugar porque es una fuente de trabajo, pero que hagan las cosas como corresponde”.

“A mi también me gusta salir y tomarme una cerveza, pero esto es un descontrol”

En los últimos años, la persistencia del drama para algunas zonas y la organización de los vecinos que buscan ponerle freno a los ruidos molestos y el descontrol nocturno permitieron elaborar una especie de mapa de los ruidos nocturnos. En algunos casos, ese esquema fue acompañado con las largas listas de denuncias realizadas ante la Comuna, la Policía y la Defensoría Ciudadana platense.

“Permanentemente se realizan actuaciones con respecto a denuncias de vecinos por presuntos ruidos molestos por parte del local nocturno de 11 y 55. En algunos casos se ha ido a mediación vecinal, en otros se labraron actas de contravención”, informaron en la Municipalidad. También se indicó que hablan con los frentistas de la zona para realizar los controles dentro de los domicilios, en el momento fehaciente del “ruido o sonido” denunciado, “ya que es condición ineludible para efectuar la medición y el análisis situacional”. A su vez agregaron que “se está trabajando para modificar y actualizar la normativa, ante el avance del tiempo y los cambios en la ciudad”.