Juicio por Emilia Uscamayta Curi: en una audiencia "caliente", un perito afirmó que se tomaron mal las muestras

En la penúltima audiencia por la muerte de Emilia Uscamayta Curi declaró Jorge Velich, perito propuesto por los letrados representantes del particular damnificado, los Drs. Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo, junto a la Fiscal de juicio Silvina Langone.

El Tribunal Oral y Criminal Nº3 integrado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andres Vitali escuchó con atención el analisis que el especialista realizó sobre el informe pericial donde se ve una discrepancia entre los niveles de alcohol en orina y en sangre encontrados en el cuerpo de Emilia.

El perito médico legista, con amplia experiencia en medicina legal, (que recientemente trabajó en el caso Fernando Báez Sosa) determinó que las muestras sobre el cuerpo de Emilia generaban un manto de duda respecto de “la forma en que se tomaron las muestras, se conservaron las muestras y no sabemos como se procesaron las mismas” porque todos esos datos no están detallados en el informe de autopsia.

Ante la pregunta del Tribunal respecto a un resultado variable entre el alcohol hallado en sangre y el alcohol hallado en orina que arrojó un margen de casi de 1/3, Velich, explico que “Si esas muestras hubiesen sido tomadas en vida, no significarían porque el indicé entre orina y sangre es menor a uno, esto significa que estaba en fase absorbido”. Pero aclaró que “como estas muestras fueron tomadas en un cadáver y justamente el analisis de orina no cumple con el requisito de llenado del frasco.” Lo que significa que las muestras fueron “mal tomadas” y no puede tenerse en consideración esos porcentajes.

Niveles de alcohol

En la audiencia de este jueves Velich detalló a los Magistrados que no se puede considerar una muestra puntual de las dos tomadas sobre el cuerpo de la joven para poder determinar así el grado de alcohol que presentaba en vida: “no se puede determinar el porcentaje de alcohol que tenia esta persona, si quiere tome el de sangre y así entrar en dudas porque la muestra esta hecha de un cadáver. Si quiere tome el de orina y seguimos en la misma. No tiene ninguna validez esa diferencia”.

El perito especificó que esto se debe a que la muestra de orina estaba tomada en un frasco en el que cabían 15 mm y que sin embargo se tomaron solamente 10 mm. Esto produjo que quedara una cámara de aire de 5 cm cúbicos, “lo que seguramente pudo haber generado bacteriológicamente fermentación que aumentara la cantidad de alcohol en la orina de esa muestra, porque además se hizo el análisis un mes después.“

Otro de los casos recientes en los que se discutió los niveles de alcohol en sangre fue en la denominada “Masacre de Monte” donde los peritos, en esa oportunidad, también explicaron con gran nivel de detalle como una muestra mal tomada, mal conservada y sobre todo muestras adquiridas de cadáveres presentaban grandes variaciones en los niveles de alcohol producto de que el cuerpo entra en estado de putrefacción inmediatamente luego del deceso, lo que hace que éste genere bacterias y modifique ampliamente los niveles de alcohol en los análisis.

Para el abogado de la familia Uscamayta Curi “el caso esta consolidado a partir de la acusación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal junto con el acompañamiento nuestro, donde esta acreditado la circunstancias, el modo y son estas cuestiones las que restan resolver. Son detalles que no van a afectar el curso de la imputación de homicidio simple con dolo eventual.” Destacó además, en diálogo con El Día que “no podemos hacer caer toda la responsabilidad sobre la victima porque es parte de lo viejo, de las doctrinas viejas, estamos en tiempos modernos donde se tiene que tener en cuenta a las personas sin importar el genero y el hecho en si.” Así lo refirió Adrián Rodríguez Antinao.

Teoría del caso en pugna

Frente a estas afirmaciones la defensa, conformada por los Drs. Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina y Marcelo Peña, trató de poner en duda la trayectoria del perito cuestionando además “sus dichos” sobre el desenvolvimiento de la asesoría pericial de la plata. A lo que Velich respondió “Quien soy yo para decir que trabaja bien o trabaja mal. Con quienes he tenido el placer de trabajar. Si tengo que decirles, que en conjunto, la Asesoría Pericial de La Plata están a la altura de las mejores de Latinoamérica.” Y además recalcó “Dije que un integrante de la Asesoría Pericial puede haber no trabajado conforme a lo que yo considero correcto y actualizado” y sostuvo sus dichos respecto del analisis realizado sobre las pericias del cuerpo de Emilia.

Esta determinación puso en jaque la teoría del caso del bloque defensor que busca instaurar la teoría de que Emilia se ahogó producto de la ingesta de alcohol y de pastillas. Los letrados solicitaron, al Tribunal, que llame nuevamente a declarar a los peritos de la Asesoría Pericial “creemos necesario en pos de la averiguación de la verdad y de este tema del alcohol en sangre y en la orina, que es parte de los lineamientos de la defensa, por lo que solicitamos la citación a prestar declaración nuevamente al Doctor Neme, médico autopsiante y al perito bioquímico”.

La tensión en los abogados defensores y de estos con sus defendidos -Santiago Piedrabuena, Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael García y Gastón Haramboure - se percibió en la sala y quedó en evidencia en el encuentro del martes, luego de iniciada la ronda de testigos que favorecería a los imputados.

En uno de los “cuarto intermedio” se escucho un tenso cruce entre Haramboure y su abogado defensor que llamó la atención de todos. El imputado se mostraba incomodo con las declaraciones vertidas por los testigos propuestos por el letrado representante de Santiago Piedrabuena. La discusión elevó el tono en la sala de audiencias. El jurista le recomendó a Gastón Haramboure que se quede donde esta y que “no se mande al frente solo”

Por su parte el Dr. Montone refirió a este hecho al finalizar su interrogatorio diciendo “para alegría del Tribunal y las otras partes voy a desistir de los testigos restantes”.

Disturbios en la sala

Ante las declaraciones del perito de parte que afectaron la teoría del caso de la defensa hubo varios roces entre las partes del proceso judicial. Pareciera como una estrategia de la defensa “entorpecer” el desarrollo normal del proceso dado que a lo largo de las jornadas, en cada contradicción, se optó por pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo día.

El juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiantes de periodismo que murió ahogada en la pileta de una fiesta clandestina el 1 de enero de 2016, se desarrolla luego de 7 años de espera. Sin embargo estaba pautado, desde el inicio del debate, completar la producción de la prueba en 5 días, hecho que no sucedió. El juicio ya lleva dos semanas sumado a esto el cuarto intermedio pedido por el Tribunal que tenia a sus Magistrados con problemas de salud.

En esta oportunidad el Tribunal pidió decoro a los letrados para poder finalizar la producción de la prueba dado que, entre otras cuestiones, las audiencias no inician en el horario en que se citan a las partes. El presidente del TOC Nº 3, en un tono elevado, puso en aviso a los abogados que de seguir esta situación la producción de la prueba -incluso hasta los alegatos- “continuará durante la feria judicial de invierno (que comienza el lunes 17 de julio) porque el Tribunal tiene potestad para ello”.

E incluso intimó a la Fiscal de juicio a cumplir con lo determinado por el Tribunal. Silvina Langone había solicitado iniciar la audiencia del viernes uno poco más tarde dado que debe cumplir con la realización de otros procesos que ya estaban estipulados por la agenda del Ministerio Público Fiscal, además de los retrasos que se venían produciendo para iniciar las audiencias por el deceso de Uscamayta Curi.

El presidente del Tribunal determinó entonces que el viernes a las 10 de la mañana continuará la que seria la ultima audiencia, antes de la feria judicial, con la declaración de los peritos solicitados por los abogados defensores.