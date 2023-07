VIDEO. Así fue el enfrentamiento que protagonizó el joven acusado de arrojar a su pareja de un quinto piso en La Plata

En la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato de La Plata, ocurrió un enfrentamiento entre un interno y Facundo Lemos, el joven que está acusado de arrojar a su pareja, Sofía Tummo, desde un quinto piso en La Plata. Las imágenes, que fueron tomadas por otro recluso, muestran como el joven es golpeado y luego cruza algunas palabras con el agresor.

Mientras Lemos se encontraba en el patio jugando con una pelota junto a otros reclusos, recibió un golpe y varias amenazas por parte de otro interno que aseguró ser el "primo de Sofía". Allí, el interno le recriminó: "Ya te voy a cruzar acá adentro, a las mujeres no se les pega".

"¿Sabes quien soy yo? Soy el primo de Sofía”, y luego agregó "te voy a romper la boca. Donde te cruce acá te voy a romper la panza, ¿sabés los años que llevo en cana yo?”.

Sofía Tummo y el recuerdo de la caída del balcón

Sobre aquella fatídica noche, recordó: “La caída es lo más fuerte. Ese día él empezó a tener una actitud que nunca tuvo conmigo. Empezó a pegarme tras una discusión. Quise apartarme a fumar un cigarrillo, pero me pega una piña, me deja inconsciente y me tira por la ventana”, reveló.

Además, Sofía declaró que tiene algunos recuerdos de aquel momento y precisó que: “Quedo colgada de unos cables que estaban al lado de mi ventana, él se queda mirándome y esperó a que yo me soltara básicamente. Creo que eso es la peor parte de todo”.

Quién es Facundo Lemos, el acusado del homicidio

Tras las declaraciones de la propia víctima, acusando a su novio de querer tirarla del balcón (lo que descartaría un intento de suicidio), todas las miradas se posaron en quién era realmente el presunto homicida.

Tiene 23 años y es apodado “Over”. Es un carpintero, malabarista y músico, tal como describió en la indagatoria, y fue quien se negó a declarar ante la fiscal del caso, Betina Lacki en las últimas horas.

El hecho ocurrió el 28 de marzo de este año. Las primeras investigaciones intentaban determinar la mecánica del evento. Si había sido arrojada o bien, si se tiró al vacío por intenciones de atentar contra su vida. En esas circunstancias, debido a las múltiples heridas sufridas por el impacto y el estado de inconsciencia en el que peleaba por su vida, el único dato que se tenía era la información que pudieron aportar algunos testigos.

Según la requisitoria de detención, “le propinó golpes de puño en distintas partes de su cuerpo, calmándose por un instante, oportunidad en que la víctima se dirigió hacia la ventana y se dispuso a prender un cigarrillo, momento en el cual el sujeto, sin mediar palabra, se acercó, la tomó del cuello y, con claras intenciones de darle muerte, la arrojó al vacío”.