Domínguez y el tema de la rotación: cuándo y cómo será

En Estudiantes, puertas adentro, nadie quería jugar los partidos del repechaje copero. Los que manejan e integran el fútbol profesional (dirigentes, jugadores y cuerpo téncico) sabían que no clasificar de manera directa iba a perjudicar notoriamente o al menos complicar las cosas. Pues eso es así, ya que en dos semanas tendrá una agenda más cargada que la de pediatra especialista en problemas respiratorios cuando arranca el invierno.

Estudiantes jugó el sábado y ya mañana tendrá que salir a la cancha nuevamente. PEor aun, el sábado a primer horario recibirá a Racing y el lunes por la mañana se subirá seis horas a un avión para viajar a la calurosa y húmeda Guayaquil, donde jugará el primero de los dos partidos más importantes del semestre.

En el medio visitará a River y una vez sabido si se clasifica o no jugará en UNO ante Belgrano. A tal punto está cargada la agenda que ayer se terminó de confirmar lo que decía este medio la semana pasada: que el partido ante All Boys quedará para más adelante, cuando no haya tantos partidos en el medio, aunque al Pincha le convenía jugar ahora contra el albo, de mal presente futbolístico.

Lo concreto es que Eduardo Domínguez meterá mano en el once inicial. Para jugar mañana en el Gigante de Arroyito podría volver a defender con cinco jugadores, con el regreso de Luciano Lollo a la “cueva” y con los laterales más volcados en ofesniva.

El que apura su regreso es Leonardo Godoy, que le apunta al partido de ida contra Barcelona aunque los tiempos todavía no le den. El jugador está bien y sería esa la fecha elegida para que vuelva a pisar la cancha.

En el medio es donde tiene más jugadores y por eso Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar y Fernando Zuqui irán rotando. Dos de ellos por partido, porque José Sosa, en el mejor escenario, estaría para volver contra el equipo ecuatoriano en la revancha.

El tema es saber cómo reemplazar a Benjamín Rollheiser, hoy por hoy el jugador que no tiene reemplazo. El exRiver juega siempre y es el único capaz de romper la línea defe siva con una gambeta o con un pase filrado ofensivo. No encontró Domínguez un jugador de similares caracteristicas. Es el jugador que desequilibra y por eso el DT no puede sacarlo nunca. Pero ¿está para jugar siempre?

Racing y River, pese a la envergadura de sus equipos, serán los partdidos para poner más suplentes

Arriba hay variedad más allá de que generalmente arranca Mauro Boselli. Guido Carrillo, Mauro Méndez y Meteo Pellegrino, pese a no hacer méritos como para jugar, tendrán minutos contra la Academia y el Millonario.

Esos serán los partidos donde se notará más el recambio. No es la idea del entrenador modificar demasiado, como en su momento hizo Ricardo Zelinski, de poner de a 10 suplentes y/o juveniles por partido. Irá mechando y esos partidos son los ideales por la saturación física y futbolística. Ya no tiene a River a su alcance y el único objetivo es terminar entre los cinco primeros. Por eso el lamento por los puntos perdidos ante Central Córdoba.

Barcelona en plena reestructuración

El rival de Estudiantes en la Copa Sudamericana se encuentra en pleno proceso de receso, ya que el torneo de Ecuador finalizó el 23 de junio y recién se reanudará el 6 de agosto. Parece lógico teniendo en cuenta que son solo 16 equipos los que juegan la Serie A, porque sólo en Argentina hay fútbol todos las semanas, muchas de ellas dos y hasta tres partidos para cada equipo.

En el torneo Apertura finalizó en el cuarto lugar debajo del campeón Independiente del Valle (le sacó 8 puntos) y detrás de dos equipos de Quito; El Nacional y Liga Deportiva Universitaria.