Con diploma de honor Platenses que brillaron en la NASA

Ian Valentín Gottlieb Godoy y Dana Crivaro, los jóvenes que viajaron a Estados Unidos para participar de un programa de la NASA ya retornaron a la ciudad con la satisfacción del deber cumplido y la alegría de haber vivido una experiencia única que recordarán por muchos años más.

“Fue una locura”, expresó Ian, el joven estudiante del bachillerato de Bellas Artes que además del aprendizaje y los momentos compartidos junto a chicos de todo el mundo se trajo un reconocimiento especial por su buen desempeño en el programa. “En la ceremonia de graduación me otorgaron un premio por el alto rendimiento académico que mostré en el programa al ser quien obtuvo las mejores calificaciones” señaló el joven y añadió que no solo fue “una alegría inmensa” sino que “también un orgullo, por haber dejado al país, a la UNLP y al Bachillerato de Bellas Artes en lo más alto”.

Los estudiantes llegaron a Texas a mediados de julio junto a chicos de todas partes del mundo con los que durante dos semanas tuvieron que planificar una misión tripulada a marte, asesorados por destacados profesionales de la agencia espacial estadounidense. “El primer día comenzamos con entrevistas para definir en qué grupo íbamos a quedar, a mi me tocó el equipo verde que estaba enfocado en la construcción del hábitat, el lugar donde los astronautas viven en Marte y en los sistemas de soporte de vida”, explicó Ian quien definió al programa como “una experiencia súper enriquecedora e interesante”.

“Teníamos clases en la Universidad de Houston en Clear Lake todos los días de 7.45 a 17, la primera semana fue más bien de conferencias, no solamente para adquirir más conocimiento sino también para poder encauzar nuestras ideas o ir buscando soluciones a problemas que se nos iban presentando en la realización del proyecto”, relató.

Ya durante la segunda semana las jóvenes promesas de la ciencia se juntaron con sus equipos para poder llevar a cabo el proyecto final. Fue una etapa en la que “la comunicación tomo un rol fundamental ya que si bien estábamos divididos en cinco grupos y cada uno se especializaba en una cosa, era imprescindible estar en constante contacto con los demás”, detalló sobre el programa que además de tener un objetivo académico tenía como finalidad promover el trabajo en conjunto.

Ian formó parte del equipo verde en el que desarrollaron “diferentes sistemas para que el rover pueda de cierta manera ‘engancharse’ al hábitat. Pero también colaboramos con otro equipo para lograr la generación de metano a partir de la atmósfera marciana y así poder tener combustible para la vuelta. La colaboración entre equipos fue fundamental”, remarcó el muchacho.

Ciencia y cultura

Ian y Dana no son los primeros en participar de este programa de la NASA, la ciudad de La Plata tiene una larga tradición en el aporte de jóvenes entusiastas de la ciencia que año a año supieron destacar entre estudiantes de todo el mundo. En esta oportunidad los chicos compartieron sus días con personas de Sudáfrica, Alemania, Países Bajos, Escocia, Irlanda y Gales, entre otros, por lo que durante las dos semanas que permanecieron allá tuvieron se manejaron la mayor parte del tiempo en ingles.

“En mi equipo era el único latinoamericano por lo que siempre tuve que comunicarme en inglés, pero creo que esta diversidad de participantes sumó muchísimo a la experiencia y demostró que no solamente tener un grupo interdisciplinario favorece al desarrollo de los proyectos sino que también resulta muy importante la cooperación internacional y la diversidad de experiencias vividas”, aseguró el joven que planea estudiar ingeniería en la UNLP. El programa no está diseñado solamente para que los chicos se interioricen en materia aeroespacial sino que también busca que se enriquezcan culturalmente y esto se logra gracias a la convivencia con personas de distintos países tanto dentro como fuera del aula. Es que durante su estadía en Estados Unidos no se alojaron en hoteles sino que “vivimos en casas de familias”, indicó y comentó: “Yo compartí la casa con otro de los estudiantes, que era oriundo de Gales. Tuvimos una convivencia súper hermosa, nos llevamos re bien entre nosotros y con la familia”.

Además tuvieron tiempo para dar a conocer las costumbres de cada país y en ese momento Ian y Dana le compartieron a sus compañeros empanadas e interpretaron un tango para todos los presentes.

“Mis expectativas la verdad que quedaron más que superadas, la calidad de oradores que tuvimos fue una locura”, manifestó Ian e invitó a otros chicos a que “se postulen, yo no soy ningún super dotado ni ningún genio, a todo lo conseguí trabajando duro, siendo constante, involucrándome en diferentes proyectos que me fueron abriendo puertas y que me permitieron conocer personas nuevas, que sin dudas fueron haciendo de mi vida algo que disfruto mucho”.