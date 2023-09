Guido Záffora debutó en Bailando 2023 y se llevó el mejor puntaje

Guido Záffora, panelista de Intrusos, debutó en Bailando 2023 y sorprendió a todos. Tanto así que se llevó el primer 10 de la temporada.

El periodista de espectáculos recaudó los piropos del jurado integrado por Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino. Para su primera vez, optó por lucirse con el ritmo disco.

Pampita, con voto secreto, le aseguró un buen puntaje. Ángel de Brito lo ovacionó con un 10, igual que Moria Casán y, por su parte, Marcelo Polino lo puntuó con 5.

Pedido de disculpas e invitación

Guido Záffora admitió que la noche anterior al debut no pudo dormir: “Me preguntaba ‘¿esto es real?’. La verdad es que hemos laburado mucho y estoy feliz de que se haya notado ese esfuerzo de laburo de tantos meses, es muy lindo”.

En tanto, luego de la emoción por la primera presentación y la aceptación del jurado, se tomó un tiempo para pedir disculpas a Tomás Holder, ex Gran Hermano y ahora compañero en el Bailando 2023. El panelista de Intrusos quiso retractarse de sus declaraciones previas.

“Con respecto a lo de Holder, me arrepiento de haberle preguntado si le daba vergüenza su mamá. Tal vez fueron los nervios, Gisela me cae 20 puntos y no es mi intención ir por ese lado”, aseguró.

“Cuando uno no hace las cosas bien, hay que saber pedir disculpas. Y lo de Holder, ¡Si, vayamos a Pichincha, tomemos algo y chapemos un rato a ver qué le pasa!”, bromeó tras disculparse y referirse a una invitación a salir del ex GH.