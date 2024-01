Mourinho sin trabajo y la Roma con nuevo director técnico

La Roma despidió al entrenador José Mourinho y los propietarios del club de la Serie A dijeron que la decisión se tomó teniendo en cuenta los "mejores intereses" del equipo. El cuadro capitalino marcha noveno en la liga italiana tras la derrota del domingo ante el AC Milan por 3-1, a 22 puntos del líder, Inter de Milán.

En las últimas fechas se ha visto perjudicada por la lesión de jugadores clave como el delantero argentino Paulo Dybala. "La AS Roma puede confirmar que José Mourinho y su cuerpo técnico dejarán el club con efecto inmediato", dijo la escuadra en un comunicado. "Próximamente habrá más actualizaciones sobre el nuevo cuerpo técnico del primer equipo".

La Roma logró sólo cuatro puntos en sus últimos cinco partidos ligueros y fue eliminada de la Coppa Italia la semana pasada, tras caer por 1-0 ante su rival local de la Lazio.

Después de esa derrota, Mourinho se comparó a sí mismo con el mago ficticio Harry Potter, diciendo que su puesto en el club estaba elevando las expectativas de éxito de los hinchas. También respondió a los críticos, autocalificándose como el ejemplo perfecto de profesionalismo pese a la mala racha de su equipo.

"Nos gustaría agradecer a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por su pasión y esfuerzos desde su llegada al club", dijeron los propietarios del club, Dan y Ryan Friedkin, en un comunicado. "Siempre tendremos grandes recuerdos de su paso por la Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club. Le deseamos a José y sus asistentes todo lo mejor en sus proyectos futuros".

Mourinho, que ha entrenado a destacados clubes europeos como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, fue nombrado entrenador de la Roma en 2021. De la mano del técnico portugués, la Roma ganó la Europa Conference League en 2022 y disputó la final de la Europa League en 2023, en la que perdió en los penales ante el Sevilla. La Roma recibirá el sábado al Verona, que ocupa el puesto 18 en la carrera por el Scudetto.

Horas después de la dimisión del entrenador portugués, desde la entidad de la capital italiana anunciaron al ex Boca, e ídolo del club, Daniele De Rossi como nuevo entrenador del primer equipo. El ex internacional con la selección de Italia fue confirmado en el cargo hasta junio de este año.

El ex mediocampista declaró: "Me gustaría agradecer a la familia Friedkin por haberme confiado la responsabilidad de la dirección técnica de la Roma. Por mi parte, no conozco otro camino que el de la aplicación, el sacrificio diario y la necesidad de dar todo lo que tengo dentro para afrontar los retos que nos están esperando de aquí al final de la temporada".

"La emoción de poder sentarme en nuestro banquillo es indescriptible, todo el mundo sabe lo que es la Roma para mí, pero el trabajo que nos espera a todos ya se ha hecho cargo. No tenemos tiempo ni elección: ser competitivos, luchar por nuestros objetivos e intentar alcanzarlos son las únicas prioridades que mi personal y yo nos hemos dado" concluyó De Rossi.