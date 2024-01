Australia: Zverev despachó a Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, fue eliminado en cuartos de final del Abierto de tenis de Australia al perder por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 contra el alemán Alexander Zverev, que se medirá al ruso Daniil Medvedev por un puesto en la final. Es la primera vez que el actual número 6 del ranking ATP vence a un jugador del ‘Top 5’ en un partido de Grand Slam.

Tras un día marcado por el calor y durante la fresca sesión nocturna, Zverev estuvo a punto de arrollar a Alcaraz en menos de dos horas, cuando lideraba el marcador por 6-1, 6-3 y 5-2. Al borde de la derrota, el español, de 20 años, se revolvió en el juego decisivo y ganó el set en el ‘tie-break’, reavivando sus opciones.

Sin embargo el alemán no se dejó llevar por los nervios y recuperó el control del partido en el momento oportuno, al final del cuarto set, logrando romper el servicio de Alcaraz para adelantarse 5-4. En esta ocasión, no hubo milagro y el español fue derrotado en poco menos de tres horas.

“Estoy triste por mi nivel porque había jugado un buen tenis en la ronda anterior y tenía confianza, entonces saqué bien, algo que no pude hoy. Pero en general me voy satisfecho del torneo. Un cuarto de final en un Grand Slam está bien. No es lo que quería, pero tampoco es malo”, se consoló Alcaraz.

Zverev disputará mañana contra Medvedev su séptima semifinal en un Grand Slam, la segunda en Melbourne a sus 26 años. Hasta ahora, el alemán tan sólo ha alcanzado la final en el US Open de 2020.

“Me ha pateado el trasero muchas veces el último año pero quizás esta será la ocasión, este será el lugar”, dijo sobre el ruso, que se impuso horas antes en la otra semifinal al polaco Hubert Hurkacz (N.9) por 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

Dos veces finalista en Melbourne, Medvedev necesitó casi cuatro horas en medio de un intenso calor para deshacerse del número 9 del mundo.

“Estoy tan destruido ahora mismo”, dijo el ruso al terminar el partido. “Lo noté físicamente ya al final del segundo set y me dije que tenía que aguantar”, agregó.

En el cuadro femenino, la ucraniana Dayana Yastremska, procedente de la fase previa de clasificación, hizo historia al alcanzar las semifinales en las que se medirá a la china Zhing Qinwen.