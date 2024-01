Un ex Pincha quiere volver pero Domínguez no lo quiere: está a un paso de firmar con Vélez

El mercado de pases en el fútbol argentino, sigue con gran intensidad. Mientras Estudiantes y Gimnasia intentan sumar refuerzos, los otros equipos de primera división también hacen su trabajo, como es el caso de Vélez.

"El Fortín" estaría cerca de cerrar a Matías Pellegrini, que viene de jugar en New York City de la MLS y que podría firmar un contrato por dos temporadas.

El ex volante del pincha, tenía la intención de regresar al club de sus amores, aunque no recibió los llamados que esperaba. Al parecer, Pellegrini no entraba en el gusto del entrenador Eduardo Domínguez y por eso no se avanzó por él.

En las redes sociales, su presencia en este 2024, era solicitada, ya que los hinchas consideraban que el oriundo de Magdalena debía ser refuerzo, algo que finalmente el DT no lo consideró así.

Pellegrini tuvo un último paso en Estudiantes en el año 2022, donde comenzó de suplente en el equipo que en ese entonces dirigía el "Ruso" Ricardo Zielinski, y luego, a base de reemplazos por lesiones y de un rendimiento regular, se ganó la titularidad.

Una vez que terminó su préstamo, tuvo que volver a Estados Unidos y allí no jugó tanto tiempo como deseaba.

Lo cierto es que habrá que ver si este acuerdo de palabra con el club de Liniers, finalmente se hace efectivo para que Pellegrini pueda volver al fútbol argentino.